El Celta sigue sumando y eleva la tensión en el Pizjuán

Iago Aspas en el Sevilla-Celta - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta, con un gol de penalti de Marcos Alonso en el minuto 88, se ha impuesto este lunes al Sevilla FC (0-1) en el último partido de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports, un resultado que deja a los gallegos al borde de la zona europea y que agrava la crisis del cuadro sevillista, que arrastra tres derrotas ligueras seguidas y solo cuenta con tres puntos de renta sobre el descenso.

En una primera mitad en la que los nervionenses dominaron, con más intensidad y con una buena presión alta, fue el conjunto gallego, sin embargo, el que gozó de las mejores ocasiones. La primera de ellas llegó justo antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora de partido, con Odisseas Vlachodimos sacando una mano providencial al disparo raso cruzado de Bryan Zaragoza.

Iago Aspas también se animó con un disparo desde la frontal que atrapó sin excesivos problemas el guardameta griego, y superada la media hora de juego Javi Rodríguez también buscó puerta, con Vlachodimos deteniendo el remate.

Claudio Giráldez movió el banquillo tras el descanso retirando a Borja Iglesias y Aspas y dando entrada a Williot Swedberg y Pablo Durán, y Matías Almeyda reaccionaba introduciendo a Alexis Sánchez y a Rubén Vargas, aunque este último, que volvía a jugar tras superar una lesión muscular, solo duró seis minutos sobre el césped antes de pedir el cambio entre lágrimas.

Ya en el 72, Lucien Agoumé recibió una pelota de Kike Salas en la frontal y trató de sorprender a Ionut Radu con un derechazo que se marchó largo. Vlachodimos apareció en el 80 de nuevo para desviar en el último momento un remate de Ilaix Moriba a puerta vacía.

A cinco minutos del final del tiempo reglamentario, Oso derribó a Ilaix en el área y el árbitro no dudó en pitar penalti; Marcos Alonso se plantó ante los once metros y con un lanzamiento raso superó al portero sevillista, que se venció al lado contrario (min.88).

De esta manera, el equipo vigués enlaza cinco jornadas seguidas sumando -cuatro triunfos y un empate- y se afianza en la séptima posición con 29 unidades, las mismas que permiten al Real Betis ser sexto, último puesto continental. El Sevilla, por su parte, pierde su tercer encuentro consecutivo y se queda con 20 puntos, solo tres más que la zona de quema.