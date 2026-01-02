Celta - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estadio ABANCA Balaídos será el escenario en el que se abra la jornada sabatina. RC Celta y Valencia CF se verán las caras en un duelo al que ambos llegan en situaciones muy diferentes. Los celestes inician con el objetivo de no perder el ritmo en la lucha por Europa, que ahora marca el Real Betis con cinco puntos más y que se enfrentan al Real Madrid.

POSIBLES ALINEACIONES

Celta: Radu; Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Moriba, Román; Swedberg, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Guerra, Pepelu, Almeida; Beltrán y Duro.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Celta y Valencia de la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 3 de enero a las 14.00 horas en el ABANCA Balaídos.

DÓNDE VER

El duelo entre los celestes y los che se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.