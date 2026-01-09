La centrocampista brasileña Ana Vitória deja el Atlético y ficha por el Corinthians

Archivo - La jugadora del Atlético de Madrid Ana Vitória disputa un balón durante un partido de la Liga F. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista brasileña Ana Vitória ha dejado el Atlético de Madrid para fichar por el Corinthians brasileño, poniendo así fin a casi dos años en el club colchonero donde ha disputado más de medio centenar de encuentros entre todas las competiciones, según informó este viernes el equipo madrileño.

"El Atlético de Madrid y el Corinthians han llegado a un acuerdo por Ana Vitória. La internacional brasileña, que llegaba a nuestro club en enero de 2024 procedente del PSG, deja de ser rojiblanca tras casi dos años en nuestra entidad. Desde el club le agradecemos su esfuerzo y trabajo durante estas temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo reto profesional", confirmó el club rojiblanco a través de un comunicado.

En este tiempo, la brasileña ha disputado un total de 56 encuentros oficiales (41 de Liga F, siete de Liga de Campeones Femenina y de la Copa de la Reina y uno de Supercopa de España). Es la segunda salida de una centrocampista de club en apenas dos días tras la venta de venezolana Gaby García al América mexicano, mientras que para reforzar esa zona ha llegado la costarricense Priscilla Chinchilla.