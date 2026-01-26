El Ceuta se acerca al 'Playoff' con una remontada ante la Cultural Leonesa

Ceuta-Cultural Leonesa - LALIGA

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La AD Ceuta ha superado este lunes a la Cultural y Deportiva Leonesa (3-1) en el último partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga Hypermotion, en el que el conjunto caballa remontó el tanto inicial de los visitantes para acercarse a la zona de 'Playoff'.

Los del Cuco Ziganda se adelantaron superada la media hora gracias a Rafa Tresaco, pero Marcos Fernández y José Campaña le dieron la vuelta al marcador antes del descanso. Los leoneses se quedaron con uno menos en el minuto 76 por la expulsión de Lucas Ribeiro, y Yann Bodiger finiquitó el duelo en el descuento.

Con este resultado, el Ceuta olvida sus última dos derrotas y se sitúa décimo con 35 puntos, a solo uno de la sexta plaza del Almería. Por su parte, la 'Cultu', que no vence en Liga desde el 7 de diciembre, que queda con 25 unidades, solo una más que los puestos de descenso.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 23 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes.

Málaga - Burgos 3-0.

Sábado.

Real Valladolid - Albacete 0-1.

Leganés - Real Sociedad B2-0.

Las Palmas - Córdoba 1-2.

Real Sporting - Mirandés 3-0.

Cádiz - Granada 1-2.

Domingo.

Andorra - Huesca 1-1.

Eibar - Almería1-0.

Real Zaragoza - Castellón 0-0.

Deportivo - Real Racing Club0-1.

Lunes.

AD Ceuta - Cultural Leonesa3-1.