Ceuta y Real Sociedad B empatan sin goles en la zona tranquila de LaLiga Hypermotion

Archivo - José Juan Romero, entrenador del AD Ceuta. - Europa Press/Contacto/Francis Gonzalez - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El AD Ceuta y la Real Sociedad B han empatado sin goles este viernes en el inicio de la jornada 35 en LaLiga Hypermotion, quedándose de tal modo los ceutíes en la mitad de la tabla y los donostiarras algo más abajo en esa clasificación, pero con cierto colchón sobre el descenso.

Con solo un disparo a puerta de cada equipo durante la primera mitad en el Estadio Alfonso Murube, el descanso dio paso a un segundo periodo más entretenido y donde el guardameta local, Guille Vallejo, amargó al filial 'txuri-urdin' con intervenciones de mérito en momentos clave.

Incluso en el tiempo de descuento, el recién entrado Darío Ramírez estrelló un remate en el poste, pero había fuera de juego previo. Pese al ahínco final, no hubo premio y esta igualada dejó a la Real Sociedad B con 41 puntos y sin salir de su racha negativa; en cambio, el Ceuta se colocó con 49 puntos y tampoco mejoró demasiado su dinámica reciente.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 35 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Ceuta - Real Sociedad B 0-0.

-Sábado 11.

Burgos - Sporting de Gijón 16.15 horas.

Leganés - Albacete 16.15.

Málaga - Las Palmas 18.30.

Córdoba - Zaragoza 21.00.

-Domingo 12.

Granada - Cultural Leonesa 14.00.

Huesca - Deportivo de La Coruña 16.15.

Cádiz - Andorra 18.30.

Mirandés - Castellón 18.30.

Racing de Santander - Almería 21.00.

-Lunes 13.

Valladolid - Eibar 20.30.