El Chelsea de Xabi Alonso se impone en un festival de goles al Brigthon y con debut del 'Dibu' Martínez

El portero argentino Emiliano Martínez durante su debut con el Chelsea FC - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Chelsea que entrena el español Xabi Alonso sumó su segunda victoria de la temporada en la Premier League inglesa tras imponerse por 4-3 al Brighton en el debut del portero argentino Emiliano Martínez, mientras que el Manchester United goleó 5-2 al Ipswich Town liderado por Bruno Fernandes, en partidos correspondientes a la segunda jornada del campeonato.

El técnico tolosarra vivió un buen primer partido oficial en Stamford Bridge, donde no tuvo reparo en poner en el once al 'Dibu', oficializado hacía apenas unas horas para un partido que pareció encarrilar pasada la media hora cuando su equipo ganaba 3-0 con tantos de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro.

Sin embargo, el Brighton llegó a ponerse 3-2 con los tantos de Malick Yalcouye y de Joao Pedro en propia meta cuando todavía quedaba mucho tiempo. Pero el Chelsea cogió aire con el tanto de Cole Palmer, con el que abrochó su triunfo pese al postrero gol final de Pascal Gross. De este modo, el equipo londinense alcanza en el liderato al Manchester City y al Hull City.

Por su parte, el Manchester United olvidó su primer revés liguero con una goleada en Old Trafford ante el Ipswich Town, al que batió por 5-2 pese a que su rival llegó a ir ganando 0-1, aunque los 'Diablos Rojos' cogieron aire con el 1-1 de Bruno Fernandes al filo del descanso. Tras este, el portugués aumentó su protagonismo con dos tantos más para firmar un gran triplete.

Además, del resto de la jornada dominical en la Premier League se saldó con la victoria por la mínima del Sunderland ante el Fulham, gracias a un gol de Wilson Isidor, y con el empate a un tanto entre el Leeds United y el Brentford.