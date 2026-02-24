'Cholo' Simeone: "En la primera parte ellos estaban jugando para ganar y nosotros para acompañarlos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en una imagen de archivo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, admitió este martes que se fue al descanso con la sensación de que el Club Brujas atacaba "para ganar" y que sus jugadores estaban "jugando para acompañarlos", por lo transmitió ese mensaje a su equipo "en el descanso" de un partido correspondiente a la vuelta del 'playoff' de la Champions League y que acabó 4-1 a favor de los colchoneros.

"Había una sensación que se percibía, una sensación de que ellos atacaban para ganar el partido y nosotros jugábamos un partido para no sé qué. Entonces esa es la realidad de lo que les dijimos en el descanso, ellos estaban jugando para ganar el partido y nosotros estamos jugando para acompañarlos", confesó el técnico argentino en rueda de prensa tras certificar el pase a octavos de esta Liga de Campeones.

Por eso, el 'Cholo' Simeone pidió a sus jugadores "cambiar el paso y empezar a correr en profundidad para tener más agresividad". "Había que subir la intensidad en las presiones como las subimos, tener más contundencia y creo que en el segundo tiempo, a partir del gol de Johnny, se nos abrió un poco el camino", analizó sobre Cardoso.

"Soy un hombre de fútbol y la verdad que, cuando veo ese compromiso con la idea y ese compromiso con lo que buscamos, me siento muy identificado y que agradezco el trabajo del equipo. En el primer tiempo nos encontramos con un equipo que juega bien, que el año pasado había dejado afuera a la Atalanta. El entrenador decía en la previa del partido que nos iba a presionar y por momento lo logró, y en el segundo tiempo fuimos muy superiores, en todos los sentidos", incidió.

Y es que esta clasificación para la siguiente ronda es algo "importantísimo para el club, para el crecimiento económico y el crecimiento global cual el Atlético de Madrid tiene". "Pero queremos más, claro que queremos más. Ojalá que tengamos la fuerza, la energía, la capacidad y el talento para poder llegar más lejos", afirmó.

Acerca de la falta de protagonismo de Julián Álvarez en el juego rojiblanco, Simeone lo comparó con el Antoine Griezmann de la temporada pasada: "Se acuerdan que Griezmann lo ponía, lo ponía, lo ponía y no podía responder. Son decisiones que uno tiene que tomar y yo las asumo", indicó pero mantiene fe "en este tipo de futbolistas porque son muy buenos".

Luego alabó a Alexander Sorloth. "Cuando está presente, participativo y está como estuvo en el partido en Brujas, es un jugador muy importante para nosotros. Hoy juega porque en el partido con el Brujas de la ida lo hizo muy bien y repitió con el Espanyol, pero me quedo con la imagen de cómo entró en el partido con el Brujas. Y hoy volvió a estar en el nivel que lo necesitamos. Ojalá que pueda mantener esa regularidad", comentó.

El argentino se mostró de nuevo contento con el trabajo realizado por Cardoso porque "es un jugador que trajimos para jugar y al que le ha costado". "No es fácil jugar en el Atlético de Madrid. Y evidentemente, cuando empiezas a tomar ese calor, empiezas a sentir lo que hay que sentir para jugar aquí, empiezas a encontrar el camino y hoy Johnny está dentro del camino que queremos", sentenció.

Finalmente, el 'Cholo' no quiso perder el foco de lo más inmediato. "Necesitamos ganar en Liga, necesitamos seguir el paso que obviamente recuperamos el otro día con el Espanyol. Todavía queda mucho para el partido de Barcelona y el foco está puesto en Oviedo", concluyó.