Cientos de aficionados del Rayo se manifiestan contra Martín Presa en Vallecas y piden su dimisión

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de aficionados del Rayo Vallecano se han congregado en las inmediaciones del Estadio de Vallecas, donde este mismo sábado debía haberse disputado el partido de LaLiga EA Sports contra el Real Oviedo, y han pedido la dimisión del presidente del club, Raúl Martín Presa.

Entre gritos de "Presa, vete ya" o "Presa no, Rayo sí", los seguidores rayistas han clamado contra la directiva actual del club en una manifestación a la que se han unido algunos hinchas del Real Oviedo que se desplazaron hasta Madrid antes de que se anunciase la suspensión del duelo.

Este sábado, LaLiga informó de que el partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, previsto para este mismo sábado a las 14.00 horas en el Estadio de Vallecas, quedaba suspendido por el mal estado del césped del recinto, ya que no reúne "las garantías necesarias" para preservar "la integridad física de los jugadores".

El viernes, los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo del Rayo Vallecano denunciaron la falta de soluciones por parte de la presidencia club a distintas deficiencias en instalaciones, como la del césped del Estadio de Vallecas y de la Ciudad Deportiva, y en el desarrollo profesional del club.

La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) lamentó lo ocurrido y se hizo eco de las protestas de los aficionados vallecanos. "Centenares de rayistas acompañados por algunos oviedistas se manifiestan bajo la lluvia contra la gestión de Presa que, una vez más ha puesto en ridículo y en peligro a deportistas y afición con la anuencia de LaLiga y la inacción del CSD", señaló en la red social X.