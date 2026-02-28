El City cumple en Elland Road y el Liverpool golea por la zona Champions

Antoine Semenyo, Leeds United - Manchester City - Danny Lawson/PA Wire/dpa

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City superó la visita a Elland Road con un 0-1 al Leeds que le permite mantenerse a dos puntos del líder Arsenal, en una jornada 28 de la Premier que aprovechó también el Liverpool, con goleada (5-2) al West Ham, para acercarse al cuarto puesto.

El equipo de Pep Guardiola no falló en el exigente campo del Leeds gracias al tanto de Antoine Semenyo justo antes del descanso. Sin Erling Haaland por lesión, el City encontró a su otro tanque arriba, para empujar la asistencia de un Rayan Ait-Nouri que firmó un gran partido igual que Rayan Cherki.

El City, que fue poco a poco superando la presión local y encerrando a su rival, encontró menos oposición en el segundo tiempo, hasta el arreón de los últimos 15 minutos. Los de Mánchester, que tuvieron la más clara para sentenciar en un cabezazo de Marc Guehi, achicaron en defensa, otro cabezazo de Jaka Bijol fue la mejor local, para guardar tres puntos de oro.

Los de Guardiola, rival del Real Madrid en octavos de final de la Champions, suman 59, por los 61 del Arsenal, ambos dependiendo de sí mismos para ser campeones de Premier. Por otro lado, el Liverpool sumó 48 puntos, los mismos que el Manchester United, cuarto, con un partido más, en su mayor goleada de esta temporada en la liga.

Hugo Ekitike, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister firmaron un 3-0 al descanso y, pese a que el West Ham amagó con pelea, el equipo 'red' respondió con Cody Gakpo y el 5-2 definitivo de Axel Disasi en propia puerta. El Brentford se colocó con 43 puntos tras un sufrido 3-4, ante un Brunley en puestos de descenso que estuvo cerca de remontar un 0-3, hundido por Mikkel Damsgaard en el minuto 93.

Mientras, el Newcastle, rival del Barça en la Champions, firmó otro paso en falso en Premier, totalmente descolgado de la zona europea en la tabla, con una dolorosa derrota en casa contra el Everton (2-3). Los visitantes respondieron a cada gol de inmediato y Thierno Barry dio el golpe definitivo en el 83'.