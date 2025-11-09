El City golea al Liverpool y cambia las tornas

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City arrolló (3-0) al Liverpool para aprovechar la derrota del líder Arsenal en la jornada 11 de la Premier y tomarse cierta revancha contra el vigente campeón, mientras que el Aston Villa goleó (4-0) al Bournemouth en la zona alta.

El equipo de Pep Guardiola, quien cumplía 1.000 partidos al frente del club celeste, vivió una tarde mágica en el Etihad Stadium, donde no habían sido capaces de ganar al equipo 'red' las dos temporadas anteriores. La crisis que sacudió el año pasado al City parece estar este curso en un Liverpool que cayó con estrépito.

Erling Haaland falló un penalti de inicio pero poco después cabeceó el 1-0, 14 goles en Premier y 19 en lo que va de temporada. Nico González, quien asume los galones de Rodri, culminó su gran primera parte haciendo el 2-0 antes del descanso y, ya en el segundo tiempo, Jeremy Doku, también sobresaliente, marcó el tercero.

El City confirmó el cambio de tornas, segundo a cuatro puntos del Arsenal, y dejó al Liverpool aún en su mala dinámica en Premier, a pesar de que venía de ganar al Aston Villa y también al Real Madrid en Champions, con 18 puntos. Los 'villanos' se recuperaron de ese tropiezo en otro duelo directo contra el Bournemouth, ambos también con 18 puntos, como el Tottenham y el Manchester United.

Los de Unai Emery funcionaron esta vez a la perfección, con cuatro goleadores distintos, Emiliano Buendia, Amadou Onana, Ross Barkley y Donyell Malen. El Dibu Martínez detuvo un penalti con 2-0 e impidió que los de Andoni Iraola entrasen en partido.

Mientras, por abajo en la tabla, el Nottingham Forest se impuso (3-1) al Leeds y el Brentford escapó de la zona roja con un 3-1 a un Newcastle cada vez más hundido y que jugó los últimos 20 minutos con diez, cuando Igor Thiago hizo un doblete victorioso.