El City remonta en un agónico desenlace en Anfield

Liverpool - Manchester City - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City venció (1-2) al Liverpool este domingo para no dejar escapar más el liderato del Arsenal, a seis puntos, y alejar a los 'reds' de la zona Champions, a cinco, con una dramática remontada en la jornada 25 de la Premier celebrada en Anfield.

El equipo de Pep Guardiola fue mejor en el primer tiempo, sin sufrir ni una ocasión de su rival pero perdonando algunas buenas ocasiones como un mano a mano de Erling Haaland con Alisson Becker. El clásico de las últimas ligas se encendió en el tramo final.

En el minuto 74, un misil de Dominik Szoboszlai, falta directa a la escuadra desde casi 35 metros, adelantó al Liverpool, pero el City le dio la vuelta para seguir aspirando a la Premier, con gran protagonismo de Erling Haaland.

El noruego, que llevaba un gol en liga en 2026, asistió de cabeza a Bernardo Silva para el 1-1 en el 84'. Ya en el 93', Haaland marcó el penalti que Becker había cometido sobre Matheus Nunes. El descuento fue eterno y Gianluigi Donnarumma salvó el empate, y Szoboszlai vio roja en una revisión del posible 1-3 del City.