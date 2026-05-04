El City tropieza ante el Everton y afloja por la Premier

Iliman Ndiaye y Antoine Semenyo en el Everton-Manchester City en el Hill Dickinson Stadium - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha tropezado este lunes ante el Everton (3-3) y ha complicado sus opciones de revalidar el título de la Premier League con un resultado que ya no le hace depender de sí mismo, en una trigésima quinta jornada en la que el Chelsea confirmó su caída libre al encajar su sexta derrota liguera consecutiva ante el Nottingham Forest en Stamford Bridge (1-3).

Un golazo de Jérémy Doku, el segundo de la noche en su cuenta particular, en el minuto 97 evitó una debacle total de los de Pep Guardiola en el Hill Dickinson Stadium, donde habían conseguido adelantarse justo antes del descanso precisamente con un tanto del delantero belga (min.43).

Sin embargo, los 'Toffees' reaccionaron en la segunda mitad con tres tantos en apenas 13 minutos. Thierno Barry, en el 68 y solo cuatro minutos después de ingresar en el terreno de juego, igualó la contienda tras una falta de entendimiento entre Marc Guéhi y Gianluigi Donnarumma, y Jake O'Brien remató un balón a la salida de un córner para darle la vuelta al choque (min.73). Ya en el 81, el atacante francés anotaba de nuevo en un contraataque y parecía finiquitar el partido.

Erling Haaland apuró las opciones 'citizens' al aprovechar una gran asistencia de Mateo Kovacic (min.83), y Doku emergió para rescatar un punto quizás insuficiente. Con este resultado, el City se mantiene segundo (71) a cinco puntos del líder Arsenal (76), aunque con un partido menos.

Por su parte, el Chelsea, sumido en su peor racha liguera desde 1912, recibió un nuevo mazazo este lunes al ser superado por un once suplente del Nottingham Forest -pensando en el partido de vuelta de semifinales de la Liga Europa contra el Aston Villa-, que roza la salvación al situarse seis puntos por encima de la zona de descenso.

Dos goles de Taiwo Awoniyi, el primero de ellos a los 98 segundos, y un penalti de Igor Jesus condenaron a un conjunto 'blue' que, 0-2 abajo, vio cómo Cole Palmer fallaba otro lanzamiento desde los once metros, detenido por el portero Matz Sels, justo antes del descanso. Una chilena de Joao Pedro en el tiempo de descuento ofreció a los de Calum McFarlane su primer tanto en competición liguera desde el 4 de marzo.