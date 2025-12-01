Clara Serrajordi: "También soy muy competitiva y no me conformo con poco"

Clara Serrajordi posa para Europa Press en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La joven centrocampista del FC Barcelona Clara Serrajordi no duda de que es "un sueño" que le esté llamando la selección española Absoluta, algo que le sorprendió "mucho" y que está "disfrutando al máximo", mientras que deja claro que aunque nota "la exigencia" que existe, no le asusta porque también es "muy competitiva" y no se conforma "con poco", aunque no esconde que todavía le hace falta soltarse más en los entrenamientos.

Serrajordi fue una de las sorpresas en la primera lista como seleccionadora de Sonia Bermúdez el pasado mes de octubre para las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia y ahora, de cara a la final ante Alemania, ha vuelto a contar con la de Llinars del Vallès.

"Es igual de muy especial porque es un sueño que me convoque la Absoluta. He venido con las mismas ganas", confesó Serrajordi a Europa Press durante la concentración de la selección para la final de la Liga de Naciones ante Alemania.

La catalana desconocía que estuviese en los planes de Bermúdez pese a ser citada para las semifinales ante Suecia por la lesión a última hora de Patri Guijarro. "No, no sabía. A mí me sorprendió mucho porque al final no me lo esperaba, pero lo afronté con mucha ilusión", apuntó.

La jugadora del FC Barcelona ya tuvo la oportunidad "muy especial" de debutar en el partido de vuelta ante las suecas. "Fue un sueño y me hizo mucha ilusión. En ese momento, no pensaba mucho. A mí me dijeron 'sal, disfruta' y salí, disfruté y no pensé en nada. Era un momento superespecial para mí, pero estaba concentrada en el partido", admite Serrajordi, que se quedó esa camiseta del debut para "enmarcarla en casa".

Y a punto de cumplir 18 años, el próximo 7 de diciembre, ya debutó a final de la pasada temporada también con el primer equipo 'culer' en la Liga F. "Al final, todo ha ido muy rápido, pero lo estoy disfrutando al máximo. Son todos sueños y muy especiales para mí, estoy disfrutándolo como puedo y a tope con todo", subrayó.

Campeona de Europa Sub-17 y Sub-19, la de Llinars del Vallès reconoce que en la Absoluta "es muy diferente el nivel y la intensidad", pero que el contar con muchas compañeras del FC Barcelona provoca que se lo hagan "todo muy fácil". "Al final, me voy entendiendo cada vez más con ellas y me ayudan un montón", remarcó, feliz también de tener gente de su edad como Vicky López o Eunate Astralaga dentro de un equipo que no da la espalda a las más jóvenes.

"La selección española gana mucho en categorías inferiores y que apuesten por gente joven hace que las jóvenes también crean y tengan esa ilusión de que en cualquier momento les puede llamar la selección. O en el Barça, que también apuestan por La Masia y tienes esas ganas de trabajar cada día porque a lo mejor si suena la flauta puedes subir. Entonces, te dan ganas de eso, de trabajar bien día a día", consideró la centrocampista.

Esta tiene igualmente buena sintonía con las más veteranas, que no le aprietan continuamente. "Me ayudan mucho y siempre me dan consejos para ser mejor y mejorar", aclaró. "Lo que más me cuesta es soltarme más porque estoy con las mejores y al final intento hacer todo muy fácil, pero con todas ellas me lo hacen todo muy fácil y estoy muy cómoda", recalcó Serrajordi.

"NO ME COMPARO CON NADIE"

La web del FC Barcelona la define como una 'centrocampista completa que puede ocupar cualquier posición en el medio campo y destaca por su conducción, anticipación y capacidad para el fútbol'. "Sí, muy bien, más o menos, está bastante bien, sí", expresó con una sonrisa.

Por este motivo, surge la comparación con compañeras como Patri Guijarro, Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. "Ellas son las mejores y yo no me comparo con nadie. Yo juego como sé y si desde fuera se dice esas cosas, pues es normal. Ves a una futbolista joven y la intentas comparar con jugadoras, pero juego como sé y si puedo, aprendo de ellas e intento hacerlo lo mejor posible", subrayó.

La catalana empezó a jugar al fútbol con "seis años", con chicos, pero "en esa edad no se notaba la diferencia" pese a que todo era "muy intenso, muy rápido". Como curiosidad, no recuerda donde estaba cuando España se proclamó campeona del mundo en 2023, aunque sí tiene claro que esperaba estar tan pronto con gran parte de ese equipo. "Qué va, lo veía muy lejos. Las veía a ellas y las veía muy buenas, lo veía muy lejos", aseguró.

A partir de ahí, la exigencia sobre la 'Roja' ha subido. "España es una gran selección y siempre buscamos ganar y ser la número uno en todo, pero al final el fútbol es complicado y hay otras selecciones que también son muy buenas. Nosotras lo hacemos lo mejor posible para intentar lograr todos los objetivos que es ganar siempre", puntualizó.

Un listón que no le asusta ni en la selección ni en el FC Barcelona. "Al final eso es lo que más me gusta, el querer ganar siempre. Yo también soy muy competitiva y no me conformo con poco. La noto (la exigencia), pero también es lo que todas queremos, ganar siempre. Y yo creo que si estás más cerca de ganar, pues cada vez quieres más", opinó.

Su primera oportunidad de levantar un título con la Absoluta será este martes en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania, con la que hubo un sufrido empate sin goles el pasado viernes. "Todas las selecciones que llegan a finales son muy grandes y Alemania es un gran equipo. Costará porque es una final y a dos partidos, pero nuestro objetivo es ganar y para ganar un título hay que ganar a todas las selecciones, así que, a por ellas", deseó antes del inicio de la eliminatoria.

La vuelta será en un Riyadh Air Metropolitano de Madrid donde probablemente habrá el récord de asistencia a un partido de la campeona del mundo en España. "Es un estadio histórico y me hace mucha ilusión jugar ahí. Son estadios muy grandes, con toda la gente que vendrá y me hace mucha ilusión estar ahí y ver todo el ambiente. Tengo muchas ganas", confesó.

De cara al futuro, con el Mundial en 2027, Serrajordi se centra en trabajar "día a día". "Si me tienen que venir estas cosas pues la afrontaré con la máxima ilusión. También hay Mundial Sub-20 este año, lo que me venga yo lo disfrutaré al máximo", aseveró la futbolista de 17 años.

Finalmente, Clara Serrajordi también compagina su carrera deportiva con la académica y sus estudios de Psicología. "En el campo hay mucha, hay un poco de psicología en todo", avisa la centrocampista, que aprovecha que puede hacerlo "online" para organizarse mucho mejor. "Entreno y luego, cuando tengo un 'ratito', pues me pongo con la carrera", sentenció.