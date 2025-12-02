Claudia Pina: "Cada vez nos apoya más gente, cada día trabajamos más para ser mejores"

Claudia Pina, Liga de Naciones - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección española Claudia Pina celebró el "objetivo conseguido" de ganar este martes la Liga de Naciones con un 3-0 a Alemania, disfrutando del apoyo "cada vez de más gente" y como protagonista con dos golazos.

"Solo teníamos un objetivo que era ganar y lo hemos conseguido. Goles de los que me gustan chutando desde lejos. Ha sido un partidazo de todo el equipo, un nuevo título", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Pina lideró el golpe de España en la segunda parte del Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid que registró un récord de asistencia a un partido de la selección. "Cada vez nos apoya más gente, cada día trabajamos más para ser mejores. Es mi primer título con la selección. Ahora, a celebrarlo", afirmó.

"Una locura la gente, que siempre nos apoya, que ha venido hoy, sin ellos la victoria no sería posible", terminó.