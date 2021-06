Claudia Pina: "Jenni Hermoso es un referente para mí"

Amaiur Sarriegi: "Estaba estudiando cuando me llamó Vilda"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Claudia Pina ha asegurado que Jenni Hermoso, a la que sustituye en la convocatoria de la selección absoluta, es "una referente" para ella, y ha reconocido que recibir la llamada del seleccionador Jorge Vilda le generó "una felicidad inmensa", igual que a la también debutante Amaiur Sarriegi, que considera que entrar en la lista es "un premio al trabajo" realizado.

"Siempre se tiene ganas de estar aquí, para mí es un sueño desde pequeña, y poder cumplirlo me genera una felicidad inmensa. Es un premio para mí por la temporada que he hecho, por todo el esfuerzo. Espero que Jenni esté bien. Todos sabemos el nivel que tiene y para mí es una referente", declaró en rueda de prensa.

La delantera, cedida por el Barça en el Sevilla FC, relató cómo conoció su convocatoria. "Me emocioné mucho. Tenía mucha impaciencia por que llegara este día y estar con las mejores, aprender y disfrutar de ellas y poder ganar los dos partidos que tenemos", dijo.

"Fue una llamada que no me esperaba. Estoy muy feliz, estoy con muchas ganas en esta convocatoria, con mucha ilusión, con ganas de aportar mi máximo rendimiento al equipo y ayudar en lo que pueda. Quiero disfrutar y aprender de las mejores", añadió.

Además, aseguró que no le ha costado adaptarse al grupo. "Me siento muy cómoda con ellas, las conozco a casi todas de haber jugado con ellas en el Barça. Me han acogido muy bien y me han dicho que disfrute de la experiencia al máximo", indicó, antes de definirse como futbolista. "Me gusta mucho tener el balón y poder asociarme con mis compañeras para llegar al área. Creo que soy una jugadora con llegada", finalizó.

También se estrena con la absoluta la delantera de la Real Sociedad Amaiur Sarriegi, que entra con Athenea del Castillo en la lista ante las bajas de Lucía García y Nahikari García. "Es la primera llamada con la absoluta. Fue una llamada muy especial, es un auténtico placer compartir vestuario y césped con las mejores de España y muchas de ellas del mundo", apuntó.

"Recibí la llamada de Jorge -Vilda- antes de que saliera en prensa. Estaba estudiando y me llamó un número desconocido; me dijo que era Jorge Vilda y empecé a atar cabos", expresó. "Te vienen a la cabeza muchas cosas, pero sobre todo felicidad y satisfacción de haber hecho las cosas bien y que las cosas llegan por algo. Es un premio al trabajo que hemos realizado durante muchos años", prosiguió.

Sobre las primeras horas con sus nuevas compañeras, destacó que "la acogida ha sido muy buena". "Son todas muy majas, nos están facilitando el proceso de adaptación", confesó, y enumeró las cosas que puede ofrecer al grupo. "Soy una jugadora ofensiva que puede jugar en las tres posiciones de arriba, tanto en banda izquierda como derecha como de delantera de referencia. Considero que tengo velocidad, agilidad, que interpreto bien el juego y me gusta asociarme con las compañeras", concluyó.