Claudia Sheinbaum asegura que no hay "ningún riesgo" de seguridad en México para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, 24 Feb. (dpa/EP) -

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dado garantías de seguridad a los aficionados que acudan al Mundial, que organizan este verano Canadá, Estados Unidos y México, afirmando que "no hay ningún riesgo" para los visitantes a pesar de la reciente ola de violencia tras la muerte de un poderoso narcotraficante.

"No hay ningún riesgo para los visitantes. Ni el más mínimo riesgo", afirmó en su rueda de prensa del martes cuando se le preguntó si los partidos podrían celebrarse en México en junio y julio según lo previsto. "Hay todas las garantías", añadió.

Tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el domingo por parte del ejército mexicano, combatientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) levantaron barricadas en varios estados mexicanos, incendiaron coches y atacaron tiendas. Setenta y cuatro personas murieron en la redada del ejército y los enfrentamientos posteriores.

Durante el Mundial 2026, se disputarán un total de 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A finales de marzo, también se celebrarán dos partidos internacionales de 'play-off' en Guadalajara y Monterrey para determinar los dos últimos participantes en la Copa del Mundo.