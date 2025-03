Clos Gómez: "Mateu Lahoz me parece un meme, está absolutamente resentido"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exárbitro y responsable del VAR en España, Carlos Clos Gómez, aseguró que el excolegiado Antonio Mateu Lahoz le parece "un meme", que está "absolutamente resentido con el Comité Técnico de Árbitros (CTA)" y "en un proceso de difamación absoluta de todo".

"Fui un gran amigo suyo, lo digo en pasado, porque ahora mismo, con todo respeto, me parece un meme. Todo lo que dice es absolutamente criticar, está absolutamente resentido con el CTA y la verdad que es una pena", valoró el excolegiado en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

Así, respondió a las palabras del exárbitro valenciano, que lamentó que Ricardo de Burgos Bengoetxea no fuera "cliente de Javier Enríquez Romero", porque los que lo eran "en UEFA les va mucho mejor". Por esto, Clos Gómez cree que Mateu Lahoz "está en un proceso de difamación absoluta de todo".

"El antiguo presidente del CTA, Velasco Carballo, Luis Medina Cantalejo, con todo respeto, no le llega ni a la suela de los zapatos, especialmente como persona y es una pena, es una pena que alguien de ese currículo no le haya llamado la Federación Española, la UEFA, la FIFA, que se lo haga mirar", agregó.

No obstante, elogió al valenciano por su labor como colegiado. "Fue un buen árbitro, un gran árbitro, especial, le podríamos llamar 'The Special One', porque hacía cosas diferentes, pero los equipos lo entendían, los jugadores aplaudían todo lo que hacía", recordó.

Sobre el polémico comunicado del Real Madrid en relación a las actuaciones arbitrales, Clos Gómez no le dio importancia, porque "cartas así se hacen muchas". "Aquella toma importancia mediática fuera de lo común. No fue un momento especialmente duro, fue uno más", relató, antes e criticar duramente los vídeos de la televisión del club blanco.

"Me parecen lamentables. Recibo amenazas de muerte todas las semanas. Vamos a ponernos todos de acuerdo para respetar a los árbitros, porque las escopetas están muy cargadas ya y el día que se disparen lo vamos a lamentar. El energúmeno que persigue a un árbitro de quince años que pita los sábados por la mañana, lo hace porque ha estado escuchando los discursos violentos de algunos periodistas de medios tradicionales contra los árbitros", advirtió.