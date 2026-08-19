El Coliseum recibe a Europa con ambición seis años después

Archivo - Jugadores y afición del Getafe CF celebran la clasificación a la Conference League 26/27 en el Coliseum. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF se enfrenta este jueves (21.00 horas) en el Coliseum al FK Partizan en la ida del 'playoff' de la Conference League, con el objetivo de dar el primer paso y tomar ventaja en la eliminatoria y acercarse a la fase liga de la tercera competición continental, seis años después de su última experiencia en Europa, mientras el equipo serbio llega mucho más rodado tras avanzar dos cruces previos.

El equipo 'azulón' y un 'nuevo' Coliseum, con las obras avanzadas, están listos para afrontar la previa de la Conference League, un premio que es consecuencia del trabajo realizado en el curso pasado, cuando acabaron séptimos con 51 puntos. Aunque, ahora los soldados de José Bordalás no quieren quedarse solo en la recompensa y quieren conseguir el botín de la fase liga.

Tras el sorteo, el 'EuroGeta' evitó algunos 'cocos' como el Braga portugués, aunque no pudo esquivar la vuelta fuera de casa. Por ello, el papel del Coliseum se antoja clave, deben construir ese fortín habitual con Bordalás en el banquillo, siendo ese equipo incómodo, como demuestran los 38 goles recibidos en Liga el curso pasado -solo Real Madrid (35) y FC Barcelona (36) encajaron menos-.

Ante el rocoso Partizan, el Getafe vuelve a una competición europea seis años después. La última vez también fue con Bordalás al mando, en la Europa League 2019-20, avanzaron en el Grupo C, encuadrado con Basilea, Trabzonspor y Krasnodar, y eliminó en dieciseisavos de final al Ajax, con un 2-0 en el Coliseum y el 2-1 en Ámsterdam. En octavos, cruce que se jugó en agosto por la pandemia, el Inter de Milán los eliminó a partido único disputado en Alemania.

Los madrileños vienen de una pretemporada no demasiado positiva, con victorias ante Reading (1-0) y Tenerife (1-2), dos derrotas frente a Atlético de Madrid (4-1) y AS Monaco (1-0) y dos empates contra Tottenham (1-1) y Real Valladolid (0-0). Además, cayeron de manera contundente, por 3-0, ante el Deportivo Alavés en el estreno liguero de este fin de semana.

El conjunto del sur de Madrid ha perdido piezas importantes, principalmente en el centro del campo, con las salidas de Mauro Arambarri, Luis Milla y Juan Iglesias, además de haber sufrido bajas sensibles como las de Christantus Uche. "Todo el trabajo de la temporada pasada nos lo jugamos en esta previa y estamos obligados a dar nuestra mejor versión y con la máxima ambición", valoró el técnico alicantino en la previa.

Bordalás insistió en que es un partido "vital", porque la vuelta en Serbia será un 'infierno', ante un conjunto balcánico vertical y dinámico, que viene más rodado tras eliminar al UNA Strassen luxemburgués y al Tobol kazajo en dos rondas previas, recibiendo apenas un gol en los cuatro encuentros.

Sin embargo, en su Liga solo ha sumado cuatro puntos en cuatro encuentros y encadena dos partidos perdiendo, en un equipo que cuenta con Stefan Mitrovic, que fue jugado del equipo 'azulón' durante dos temporadas y media entre 2021 y 2024. Así, un conjunto habituado a la presión de estas eliminatorias europeas mide la ambición y la madurez de un Getafe que quiere viajar a Belgrado con ventaja.