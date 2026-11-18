El exárbitro italiano de fútbol Pierluigi Collina durante Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió al VAR y la tecnología en el fútbol porque, aunque "llegó hace muy poco" y "seguro" que tiene que "mejorar", es una herramienta "imprescindible", pero insistió en el que "la última decisión" debe tomarla un ser humano.

"Me hice árbitro de casualidad, vivía en Bolonia, tenía 16 años y un día llegó mi compañero al colegio con una idea. 'Me inscribí a un curso de árbitros. ¿Por qué no vienes conmigo?' Y cuando tenemos 15, 16, 17 años, haces cosas sin razón, con vergüenza. Ese fue mi primer acercamiento, sin estar convencido de seguir. Ese compañero tenía gafas y no se podían utilizar lentillas, y entonces no pudo participar en este curso. Él no fue árbitro nunca, y yo estoy aquí sentado por una idea brillante de ese chico", reveló el italiano en el evento 'Metafuturo' de Atresmedia.

El italiano insistió que no fue por "frustración", porque "ningún frustrado se hace árbitro". "Creo que un árbitro tienes valores, da importancia a los valores. A mí me gusta muchísimo hacer cosas nuevas, cosas que nunca he hecho. Y si intento hacer algo, quiero ser el primero", agregó.

Collina también abordó la actualidad y la función del videoarbitraje en el fútbol actual. "Parece que la tecnología ha estado siempre en el fútbol, pero llegó hace muy poco. Seguro que tiene que mejorar, pero es imprescindible porque hace un tiempo todo el mundo podía ver en directo o segundos después lo que había sucedido menos el árbitro. Una posibilidad era dar a los árbitros la misma herramienta que tenían todos para ver lo que pasó. Y con esto mejoró", explicó.

"Yo trabajo con los árbitros y mi tarea es que los árbitros estén tan preparados y sean tan buenos que no necesiten la tecnología. Con la tecnología les hemos dado un paracaídas, porque un fallo puede costar mucho a los árbitros", advirtió. "Un árbitro con un fallo en el minuto 5 y después tomar todas las decisiones correctas en el partido, nadie se da cuenta de lo que pasó en el partido, todos hablan de ese primer fallo. Pero es lo que pasa con nosotros, es nuestra vida. Y normalmente es muy difícil aceptar algo que te perjudica", añadió.

Aunque reconoció que "hace cinco años no habría pensado" que el fútbol y el arbitraje estaría donde está ahora. "Y por esa razón es muy difícil para mí pensar en lo que puede ser en un futuro con la tecnología. Pero pienso que la decisión final siempre tiene que ser tomada por un ser humano. La tecnología es una herramienta muy importante para ayudar a tomar una decisión correcta, para hacer esta decisión más simple, más rápida, que puede dar confianza a la gente, pero la decisión final debe ser de un humano", insistió.

"En los jóvenes la importancia de los valores es mucho más importante, no solo en los profesionales, jugar en equipo, saber que no puedes tener un éxito solamente contando tú mismo, pero necesitas la ayuda. Es una pena, una lástima, los padres, los madres de los jóvenes no entienden esos valores, y van a un partido y pelean con su propio entrenador porque no deja jugar el chico, con los oponentes, con el árbitro, que se despierta a las seis de la mañana para ir a arbitrar un partido a las nueve, bajo lluvia. Esos árbitros tendrían que recibir una medalla por lo que hacen por la sociedad, y no insultos de los padres de los futbolistas", expresó.

Finalmente, Collina trató el arbitraje femenino y reconoció que va "lento" porque, "siendo muy pragmático, hay diferencias y la mayoría no pueden cumplir con lo que necesita el fútbol masculino". "Pero hay cambio y lo merecen, aunque necesitan referentes. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Hay que aceptar la calidad donde hay calidad. Hay que invertir. Hay que dar atención. Hay que dar oportunidades. Si no motivas, si no das la oportunidad de crecer invirtiendo en el fútbol femenino, en el arbitraje femenino, no puedes conseguir resultados", concluyó.