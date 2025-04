Corberán y las rotaciones del Real Madrid: "Son plantillas hechas para competir cada dos o tres días"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, defendió este viernes, sobre las posibles rotaciones en el Real Madrid, su próximo rival, que la plantilla madridista está "hecha para competir cada dos o tres días", por lo que se mostró "consciente de la exigencia" de visitar el Santiago Bernabéu, un reto que afrontan "con la máxima ilusión y ambición".

"Somos conscientes de la exigencia cuando se juega contra Real Madrid. Este club no ha sido capaz de superar al Madrid en el Bernabéu en 17 años y eso dice de la complejidad de la situación, pero en cada partido vamos siempre con la máxima ilusión y ambición, eso es lo que yo he percibido de mis futbolistas. Me han transmitido ilusión y un compromiso enorme", expresó en rueda de prensa en la previa de su visita al Bernabéu este sábado (16.15).

El preparador de Cheste, de 41 años, recordó el encuentro de la primera vuelta ante los blancos en Mestalla, en el debut de Corberán en el banquillo 'che'. "Fuimos capaces de competirle y ellos son conscientes de eso. Estoy convencido es que es una motivación para nosotros y una oportunidad en la Liga de volver a dar pasos hacia nuestro objetivo", afirmó sobre un equipo que compitió "al máximo" en esa derrota (1-2).

"Por supuesto que es de la Liga del Valencia, porque es un partido de Liga. Es un rival que está luchando por la Liga, que lucha diferentes objetivos que nosotros. La historia habla de la complejidad y de la dificultad, pero lo hemos preparado con el máximo detalle y la máxima ilusión y ambición. Porque eso es lo que debemos, la situación lo exige y la historia y el escudo que representamos también", advirtió.

Por esto, buscan dar su "mejor versión y ser lo más competitivos posibles". "Es una motivación, es un reto enorme, es una oportunidad, y está claro que en esa pregunta uno puede estar en la conclusión que ganar el Bernabéu te exige dar lo mejor de ti, una absoluta atención continua en el partido, atacar bien, defender bien, y ese es el partido que tenemos delante de nosotros", agregó.

Preguntado por el Real Madrid, Corberán no se fía de las rotaciones en el cuadro madridista, que jugará tres días después la ida de cuartos de final de Champions antes el Arsenal, porque es una plantilla "hecha para competir cada dos o tres días". "Lo raro, quizás, para este tipo de clubes, es tener un partido solo a la semana. No se encontraría en su entorno natural el hecho de no competir de forma continua. Por lo tanto, afrontar el partido con su máxima naturalidad", valoró.

"Cuando un jugador de campo, o un portero, está en la primera plantilla del Real Madrid es porque tiene nivel para estar, sino no está en un club de esa envergadura", expresó sobre la posible titularidad de Fran González en la portería del Real Madrid, con la posible baja de Andriy Lunin y Thibaut Courtois.

Corberán también mostró su confianza en la labor de Cuadra Fernández, árbitro del encuentro. "Sé que es un árbitro internacional, el hecho de que es un árbitro internacional es una señal de garantía y deseo y espero que haga un gran partido, porque en su cabeza sólo puede tener esa mentalidad de hacer el mejor partido posible", valoró.

"El mensaje de agradecimiento a la afición es continuo y lo tenemos que transmitir en el campo dando lo mejor de nosotros mismos, eso es exactamente lo que estoy convencido que el equipo va a hacer mañana. La afición quiere ver a su equipo entregado, comprometido, y te aseguro que así va a ser", expresó.