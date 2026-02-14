El Córdoba se pone sexto y el Granada golea al Valladolid

Córdoba - Leganés - LALIGA

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Córdoba se impuso (2-1) este sábado al Leganés en la jornada 26 de LaLiga Hypermotion para mantener su ambición por un 'Top 6' que dejó a las puertas el Burgos con un empate (1-1) ante el Cádiz, mientras que el Granada goleó (5-1) al Real Valladolid.

El conjunto andaluz fue mejor que el madrileño en el Nuevo Arcángel y sumó 41 puntos, por los 32 de un equipo 'pepinero' de nuevo en tierra de nadie por su marcha irregular. Después de dos semanas sin jugar por su partido aplazado en Ceuta, el Córdoba firmó su triunfo con los goles de Adri Fuentes y Mikel Guti.

El VAR dio suspense a ambos, pero el 'Lega', que no aprovechó sus momentos en el partido ni sus ocasiones, solo encontró portería ya en el descuento con el 2-1 de Óscar Plano. Los de Iván Ania tomaron un zona de promoción que, a falta de que termine la jornada, dejó el Burgos a un punto con su empate en El Plantío.

Los locales perdonaron a un Cádiz que al menos salió de su crisis de cuatro derrotas seguidas, pero que se libró de milagro de la quinta. Al Burgos, que empezó con el 0-1 en contra de Dawda Camara, le faltó puntería, solo subió el 1-1 de David antes del descanso, para superar a un inspirado Victor Aznar.

Por abajo, el Granada fulminó al Valladolid en un duelo directo por escapar de la zona roja. El equipo nazarí, 32 puntos por los 28 de los pucelanos, fue un vendaval, acrecentado con la roja de Clement Michelin en su estreno como refuerzo de invierno, con un 4-1 al descanso: Izan González, Rubén Alcaraz, Gonzalo Petit y Manu Lama. Mientras, ambos en puestos de descenso, la Cultural Leonesa y el Real Zaragoza firmaron tablas sin goles, por culpa de los porteros, tras un intercambio de golpes en el segundo tiempo.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 26 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Almería - Andorra 3-2.

-Sábado 14.

Córdoba - Leganés 2-1.

Burgos - Cádiz 1-1.

Cultural Leonesa - Zaragoza 0-0.

Granada - Valladolid 5-1.

-Domingo 15.

Mirandés - Las Palmas 14.00.

Eibar - Racing de Santander 16.15.

Huesca - Ceuta 16.15.

Albacete - Sporting de Gijón 18.30.

Castellón - Deportivo de La Coruña 21.00.

-Lunes 16.

Real Sociedad B - Málaga 20.30.