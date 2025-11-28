Coudet: "Ante el Barça habrá que sostener un ritmo muy alto y no conceder espacios"

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, en un partido - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo 'Chacho' Coudet, advirtió este viernes de la exigencia del duelo ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, donde su equipo visitará este sábado al conjunto azulgrana.

"Será muy complicado. Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, pero trataremos de dar la cara y de hacer un partido redondo para tratar de ganar. Lo vamos a intentar, como siempre", señaló en rueda de prensa.

Sobre el rival, insistió en que "son todos buenísimos" y que deberán "sostener un ritmo muy alto", porque "no se pueden ceder espacios ni darles tiempo".

El técnico confirmó que viajarán "al completo", salvo la ausencia por sanción de Garcés, y subrayó que el equipo debe ser más dañino en el área contraria. "Hay que hacer goles. Tenemos que animarnos a jugar, es un dato que no se puede ocultar", comentó.

En cuanto a las claves, pidió serenidad táctica: "Intentaremos hacer un buen juego y meter goles, pero no plantear un ida y vuelta. En tal caso saldríamos dañados. Queremos tener el balón y llevar la iniciativa dentro de lo que podamos".

Coudet explicó que el equipo necesitará mejorar en todas las fases del juego. "En ambos casos, en defensa y en lo ofensivo. Es un enfrentamiento con mayor dificultad de lo normal", afirmó.

También apuntó que podría introducir ajustes: "Pienso que cambiaremos algo en el sistema. Ya veremos cómo planteamos el tema mañana". Sobre el rendimiento del grupo, aseguró que lo ve "bien": "Hemos salido siempre a ser protagonistas, hemos sido superiores a los rivales y la Liga es muy pareja. Veo a los jugadores en el entrenamiento y están bien. Tenemos un buen equipo, pero los demás también pueden decir lo mismo".

El argentino volvió a expresar su malestar con decisiones arbitrales que, a su juicio, han influido en la clasificación. "La temporada pasada fuimos el equipo más perjudicado y ahora los errores del VAR nos han quitado puntos, estaríamos quintos. No es una queja, pero está claro que marca la tendencia", comentó.

También pidió no tomar como referencia la visita del año pasado: "Sabemos que no se pueden ceder espacios. Hay que intentar jugar al fútbol e incomodarles, tomar decisiones sabiendo que son muy ofensivos".