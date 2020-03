La crisis del coronavirus podría implantar topes salariales más estrictos

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La crisis financiera dentro del mundo del deporte propiciada por la pandemia del coronavirus podría hacer implantar unos topes salariales más estrictos en los clubes, también en los de primer nivel, según la opinión de Carlos Cantó, experto en marketing deportivo, CEO de SPSG Consulting y miembro del Consejo Asesor de 'World Football Summit'.

"Sería algo similar a lo que funciona ya en las ligas estadounidenses y estarían basadas no sólo en porcentajes sobre los ingresos de los clubes sino en parámetros mucho más sofisticados", explicó en una entrevista para la web del congreso de fútbol.

Pese a que se muestra "optimista" ante el futuro de la industria deportiva, ya que el 80 por ciento de la población mundial se declara "amante" del deporte, cree que esta crisis del coronavirus podría afectar al presente, con medidas como los topes salariales, una idea que "lleva tiempo sobre la mesa" y que nunca ha suscitado consenso.

Por otro lado, ya son algunos los clubes que están tramitando estos días Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante la falta de ingresos económicos, y 'World Football Summmit' y Cantó cifran en 60.000 millones de euros las posibles pérdidas para la industria deportiva a nivel mundial.

Una situación propiciada por la paralización de las competiciones y que se podría agravar si se opta por no concluirlas esta temporada. "En la mayoría de los clubes, la principal fuente de ingresos no reside en los estadios y, además, los fans no son sólo los que acuden a los estadios. De esta forma, habría contratos (medios o patrocinadores) que podrían cumplirse en mayor medida", apuntó.

De ahí que Cantó se muestre partidario de que las competiciones se reanuden, aunque sea a puerta cerrada, siempre y cuando las autoridades garanticen que no hay riesgo para la salud de los jugadores, técnicos y árbitros.

Por otro lado, cree que entre las consecuencias del COVID-19 podría estar también, en este sentido en positivo, el crecimiento de los eSports. "Vamos a ver un crecimiento de las versiones electrónicas de deportes tradicionales y también que la frontera que separa ambos se va a ir diluyendo", opinó.

"Un buen ejemplo lo vimos en el reciente #LaLigaSantanderChallenge o en el Bahrain Virtual Grand Prix, que tuvieron un seguimiento notable en medios deportivos. En ambos participaron deportistas reales, tanto futbolistas como pilotos", aportó al respecto.

No obstante, a día de hoy y según un estudio que recoge el experto, el gasto medio anual de un aficionado a los eSports no supera los 5 dólares, mientras que el de fútbol americano o baloncesto se sitúa entre los 160 y los 260 al año por aficionado.