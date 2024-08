Cristiano Ronaldo se retirará "probablemente" en el Al-Nassr en "dos o tres años"

LONDRES, 27 Ago. (dpa/EP) -

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha asegurado que se retirará "probablemente" en el Al-Nassr de Arabia Saudí "en dos o tres años", y que, por el momento, quiere seguir jugando con Portugal en los siguientes partidos de la Liga de Naciones.

"No sé si me retiraré pronto, dentro de dos o tres años, pero probablemente lo haga aquí, en el Al-Nassr", declaró Ronaldo al canal portugués NOW, en el que mostró su "felicidad" por jugar en el club saudí y su intención de continuar en él después de llegar en diciembre de 2022 tras salir del Manchester United.

El luso también anunció su intención de seguir jugando con Portugal en los próximos partidos de la Liga de Naciones ante Croacia y Polonia, después de haber participado en la última Eurocopa, donde cayó ante Francia en los cuartos de final sin haber marcado ningún gol en el torneo.

"Cuando deje la selección, no se lo diré a nadie por adelantado y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada. Ahora mismo lo que quiero es poder ayudar a la selección en los próximos partidos", expresó el futbolista, que afirmó que le gustaría "mucho jugar" en los duelos de Liga de Naciones.

Sobre su futuro al acabar su carrera como futbolista, señaló que no piensa en ser entrenador. "Ni se me pasa por la cabeza, nunca lo he pensado. No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero sólo Dios sabe lo que me depara el futuro", concluyó el autor de 898 goles en su carrera.