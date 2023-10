El CTA desmiente que haya una sala VAR desconocida y lamenta que se dude de su "comportamiento profesional"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) lamentó este viernes que se quieran "levantar sospechas interesadas" y que se dude de su "comportamiento profesional e independiente", y subrayó que tanto los clubes como LaLiga conocen todas las salas destinadas al VAR con las que cuenta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y "conocen perfectamente el uso que se hace de ellas".

"Lamentamos que, sin fundamento alguno y con el único objetivo de levantar sospechas interesadas, se ponga en tela de juicio el comportamiento profesional e independiente del CTA y de los miembros que forman parte de este. Los servicios jurídicos de la RFEF ya estudian cualquier declaración o acusación que atente contra la integridad de la competición", aseguró el CTA en un comunicado.

El organismo quiso salir así al paso tras la publicación este jueves por parte del 'Diari ARA' de la existencia de una sala más de VAR en la Ciudad del Fútbol, desde donde una persona se comunicaría con la Sala VOR, algo que estaría prohibido por la normativa internacional. Además, según indicó el excolegiado Xavier Estrada Fernández a 'ElDesmarque', ese habitáculo no estaba "en el protocolo ni en el reglamento".

"Con el fin de desmentir categóricamente y aclarar alguna publicación reciente, queremos informar de que el espacio VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la RFEF, que se ha mostrado en multitud de ocasiones tanto a los clubes profesionales como a los medios de comunicación en un ejercicio de absoluta transparencia, consiste en siete salas VAR cerradas, un espacio con cinco estaciones VAR y dos salas adicionales", detalló el CTA en un comunicado.

El organismo apuntó que en esta primera sala adicional, "los técnicos del proveedor tecnológico 'Hawk-Eye' se encargan de la gestión técnica de los partidos", mientras que en la segunda, 'denominada Sala de VAR reservas", se usa para que se sitúe "un árbitro VAR extra para cada uno de los partidos, cuyas funciones son realizar el seguimiento del partido y estar preparado para sustituir al VAR o AVAR en el caso de que hubiera un problema médico".

El CTA recalcó que este árbitro extra "facilita" a su Comisión Técnica "información inmediata de cualquier problema técnico que hubiera en los partidos o de incidentes extraordinarios (problemas meteorológicos, percances de público, etc.)", pero aseveró que "nunca interaccionan con el VAR o AVAR del partido salvo, como excepción, para comunicarles que las líneas del fuera de juego enviadas a la producción televisiva no han sido mostradas en el programa, puesto que es ésta la que decide si quiere o no incorporarlas a su retransmisión".

"LaLiga tiene conocimiento de estos espacios desde el mismo momento de su creación. Es más, tanto el actual miembro designado por LaLiga en el Comité Arbitral para la Competición Profesional, Arturo Daudén Ibáñez, como su predecesor, Antonio Jesús López Nieto, han visitado en reiteradas ocasiones estas salas y conocen perfectamente el uso que se hace de ellas", añadió el comité que preside Luis Medina Cantalejo.

El CTA consideró "también pertinente recordar que la existencia y uso de estas salas adicionales es habitual en competiciones internacionales de FIFA y UEFA, así como en las principales ligas europeas" y recordó que "las imágenes y los audios que se generan en la sala VOR durante el partido quedan registrados".