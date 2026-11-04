El CTA no ve penalti de Prati sobre Mbappé y admite que el VAR "debió intervenir"

Kylian Mbappé celebra su gol de penalti en el Real Racing-Real Madrid de LaLiga EA Sports 26-27 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó este miércoles que el centrocampista del Real Racing Club de Santander Matteo Prati no cometió penalti sobre el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y, por tanto, ante un "error claro y manifiesto" del colegiado, el VAR "debió intervenir" para corregir la decisión en el campo.

En el noveno programa de 'Tiempo de Revisión', el CTA analiza un total de siete jugadas de LaLiga EASports y LaLiga Hypermotion elegidas por LaLiga mediante un sistema de inteligencia artificial, entre ellas el penalti que dio origen al 0-1 entre el Real Racing y el Real Madrid.

Según el comité, Prati, jugador del conjunto cántabro, pone "su brazo por delante" de Mbappé "sin ejercer fuerza alguna" por lo que considera que exista "ausencia clara de causa-efecto". "No es penalti. Error claro y manifiesto. El VAR debió intervenir", señaló en su interpretación final.

También analiza la jugada del derbi entre el Athletic Club y la Real Sociedad entre Nico Williams y Jon Aramburu, que acabó en penalti a favor del conjunto vizcaíno. El pasado lunes, el CTA sacó un comunicado ante la polémica generada reconociendo un error de sincronización en la tecnología del balón conectado que provocó que se validara de forma equivocada la pena máxima.

Según explicó el organismo arbitral, el fallo se originó en un ligero desfase de entre uno y dos fotogramas entre la señal del esférico y el vídeo del videoarbitraje. Esta anomalía técnica hizo creer a los colegiados de la sala VOR que el jugador visitante no había tocado el balón en la acción defensiva previa al derribo, validando así la pena máxima que supuso el 2-1 definitivo.

"¿Es penalti de Aramburu sobre Nico Williams?", se pregunta en 'Tiempo de Revisión' donde indica que "si" el defensor de la Real Sociedad "despejase el balón, no sería penalti". "Pero... ¿despeja Aramburu el balón?", advierte.

Así, insiste en que la tecnología 'Kinexon' registró "una última onda" cuando Williams tocó el balón y que "no registró más a partir de ese momento". "Cuando el sistema registra la última onda, hay espacio entre la bota del defensor y el balón", sentencia el CTA que deja claro que el VAR "confirmó el penalti apoyándose en la información que ofreció la tecnología".

Finalmente, el comité también trata la señalización del 2-1 a favor del Getafe CF ante el Sevilla FC y la posible falta previa de Andrés Martín por un manotazo en el rostro Manu Bueno con "causa-efecto con elevada carga interpretativa". El colegiado había anulado el gol tras el aviso de su asistente, pero cambió de opinión tras acudir al monitor. "La decisión del árbitro debió prevalecer. El VAR no debió intervenir", zanja el CTA