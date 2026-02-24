La Cultural despide al 'Cuco' Ziganda

Archivo - José Ángel 'Cuco' Ziganda - AFP7 - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cultural y Deportiva Leonesa ha destituido este lunes al hasta ahora entrenador del primer equipo, José Ángel 'Cuco' Ziganda, tras una nueva jornada sin vencer del conjunto leonés en LaLiga Hypermotion, en la que ocupa posiciones de descenso.

"Desde el club se agradece al técnico su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles. Asimismo, se reconoce también la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León, Jorge Pérez y Julián Marín", señaló la entidad, que le deseó "los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro".

El técnico navarro, de 59 años, tomó las riendas del conjunto leonés en septiembre de 2025, recogiendo el testigo del destituido Raúl Llona, que había conseguido el ascenso a la categoría de plata.

La 'Cultu' empató el sábado en Leganés (1-1) y enlazó diez jornadas sin ganar -seis derrotas y cuatro empates-, desde que el 7 de diciembre se impuso a la SD Eibar (1-2). Sin ganar en lo que va de 2026, el equipo ocupa la antepenúltima posición con 27 puntos, a tres de la zona de salvación.