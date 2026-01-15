David Costas renueva con el Oviedo hasta junio de 2028

Archivo - El capitán del Real Oviedo David Costas, ante el Athletic Club en San Mamés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa central español del Real Oviedo David Costas, capitán del conjunto 'carbayón' y de 30 años, ha renovado este jueves su contrato, que terminaba a final de la presente temporada, hasta junio de 2028, es decir, por dos temporadas más.

"El Real Oviedo y David Costas han llegado a un acuerdo para prolongar la vinculación del central gallego con la entidad 'carbayona' hasta junio de 2028. De este modo, el club asegura la continuidad de uno de los capitanes del equipo y de un futbolista clave en el presente y el futuro del conjunto azul", informó el club asturiano en un comunicado.

A sus 30 años, Costas ya es "uno de los referentes del vestuario oviedista", según destacó el propio club, que renueva a "uno de los líderes de la zaga". "Capitán del equipo y ejemplo dentro y fuera del terreno de juego, el de Chapela ha demostrado en cada temporada su compromiso, rendimiento y sentimiento por el Real Oviedo, un Club que ya considera el de su vida", elogió la entidad en su comunicado.

Formado en las categorías inferiores del Chapela gallego, Costas dio el salto al fútbol profesional de la mano del RC Celta, con el que debutó en la máxima categoría del fútbol español. Su progresión le llevó a asentarse en el primer equipo celtista, además de vivir experiencias en clubes como el RCD Mallorca, el Barça 'B' y la UD Almería, antes de iniciar su primera etapa en el Real Oviedo en 2017.

En 2021, Costas regresó al Carlos Tartiere y es ya una pieza imprescindible, en un curso 2025-26 en el que acumula más de 1.100 minutos en 14 partidos, en los que aportó "solidez defensiva, liderazgo, jerarquía, salida de balón y un gran dominio del juego aéreo".

"Su continuidad simboliza la identidad, la ambición y el orgullo de un oviedismo que se reconoce en un futbolista que entiende lo que significa vestir la camiseta azul", concluyó el comunicado del club.