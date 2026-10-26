David Ferrer: "Llegamos a las Finales de la Copa Davis como uno de los favoritos, sin duda"

1128498.1.260.149.20261026150214 Archivo - El capitán de España de Copa Davis, David Ferrer. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, ha comentado este lunes que España llega a las finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bolonia del 24 al 29 de noviembre, como "uno de los favoritos" ya que cuenta con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Marcel Granollers en la lista, y cree que será clave para alzar el título que sus principales jugadores lleguen "bien físicamente".

"Llegamos como uno de los favoritos, sin duda. Estoy feliz de poder contar con todos los jugadores. El año pasado también teníamos muy buen equipo, pero Carlos Alcaraz se lesionó y no pudo estar con nosotros. Este año tenemos la suerte de contar con muy buenos jugadores con la irrupción de jugador joven como Jodar. Además, también tenemos a Marcel Granollers", apuntó el capitán español de Copa Davis en declaraciones a Europa Press.

Ferrer habló sobre el hecho de tener a dos Top 10 por primera vez desde 2019: "Eso es bueno, no me genera ningún problema. Al contrario, tener a dos Top 10 ayuda mucho a tener más posibilidades de ganar la Copa de Davis. Pero esto es deporte, ya se verá y se buscarán soluciones. Yo soy el capitán y soy el máximo responsable de lo que ocurra, y estoy encantado de que sea así".

El valenciano hizo especial hincapié en que para ganar la séptima 'ensaladera' todos deben llegar "bien físicamente" y "sin lesiones". "A final de año, Carlos Alcaraz y Rafa Jódar van a jugar el Máster, lo que les supondrá carga de partidos, cansancio acumulado. Espero que lleguen en plenas condiciones, porque para mí es fundamental para poder conquistar la Copa de Davis", señaló.

Una Davis que será su último torneo como capitán, ya que anunció que dejará la capitanía a final de año tras tres años en el puesto. "Sería bonito despedirme con el título, sin duda. El año pasado estuvimos cerca. Es una motivación muy grande porque va a ser mi última oportunidad", deseó.

En cuanto a la elección de Pedro Martínez como posible pareja de Marcel Granollers en el dobles, reseñó que Carlos Alcázar también "tiene posibilidades" de jugar. "Pedro Martínez es un jugador que asume muy bien su rol, que cuando ha jugado con Marcel lo han hecho muy bien. Granollers se siente cómodo con él, y Marcel es el líder del equipo en el dobles", recordó.

"Ha sido una lista en la que ha habido muchos jugadores, algunos como Jaume Munar o Dani Mérida que siempre han tenido un gran compromiso y que no es fácil dejarlos fuera de la lista. Pero Alejandro Davidovich está haciendo un gran final de año y se merece estar sin lugar a dudas. Al final es un tema deportivo, y yo encantado de tener a los mejores", dijo sobre la dificultad de elaborar la lista de cinco jugadores.

Por último, el de Jávea destacó a Alemania como uno de los principales rivales por el título: "Es un gran equipo con Alexander Zverev y un dobles muy bueno. El año pasado les ganamos y jugamos a un grandísimo nivel. Tampoco quiero adelantarme, luego está Canadá, Italia o República Checa, aunque estén en la parte de arriba del cuadro y se peleen entre ellos".