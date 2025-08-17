David Raya marca la diferencia para el Arsenal en Old Trafford

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal venció (0-1) al Manchester United para empezar con buen pie la temporada 2025/26 de la Premier League, con una discreta versión que salvó el español David Raya bajo palos, mientras que el Chelsea arrancó con un empate (0-0) ante el Crystal Palace.

La portería fue la diferencia este domingo en Old Trafford, donde Raya estuvo inmenso para impedir los goles locales y Altay Bayindir cometió un grave error en el 0-1 de Riccardo Calafiori a los 13 minutos. El Arsenal se defendió, con éxito porque no encajó, pero firmó sobre todo una pobre segunda mitad.

Los de Mikel Arteta se llevaron los tres puntos de Mánchester para empezar al mismo ritmo de Liverpool y Manchester City, mientras que el United, con su nueva artillería Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, no fue capaz de derribar el muro de Raya.

Por otro lado, la jornada dejó también este domingo un empate sin goles en el derbi londinense entre Chelsea, flamante campeón del mundo este verano, y Palace. Los de Enzo Maresca tiraron también de refuerzos, con Estevao Willian, Liam Delap y Andrey Santos, pero no encontraron el gol ante el reciente campeón de la Community Shield.

El Palace llegó a adelantarse por medio de un Eberechi Eze que parece haber hecho las maletas rumbo al Tottenham, pero su gol de falta directa en el primer cuarto de hora fue anulado por una barrera ilegal de sus compañeros. En el Chelsea debutaron también Joao Pedro y Jamie Gittens, tras otro intenso verano en el Bridge.

--PROGRAMA Y RESULTADOS DE LA JORNADA 1 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Viernes.

Liverpool - Bournemouth 4-2.

-Sábado.

Aston Villa - Newcastle 0-0.

Brighton - Fulham 1-1.

Sunderland - West Ham 3-0.

Tottenham - Burnley 3-0.

Wolverhampton - Manchester City 0-4.

-Domingo.

Chelsea - Crystal Palace 0-0.

Nottingham Forest - Brentford 3-1.

Manchester United - Arsenal 0-1.

-Lunes.

Leeds - Everton.