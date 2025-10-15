Decathlon celebra los 200 goles de Griezmann con el Atlético con una edición limitada y exclusiva de sus Kipsta

Antoine Griezmann con su botas Kipsta de Decathlon de edición limitada y exclusiva por sus 200 goles con el Atlético de Madrid - DECATHLON

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decathlon anunció este miércoles que 'Kipsta', su marca especializada en equipamiento de fútbol y otros deportes de equipo, ha lanzado una edición limitada y exclusiva de las 'CLR Elite FG', las botas que calza el delantero francés Antoine Griezmann, para celebrar su "increíble hito" de haber marcado 200 goles con el Atlético de Madrid.

La compañía de equipamiento deportivo recalcó que estas botas, "pensadas para coleccionistas y aficionados al fútbol" y que no son "nada fáciles de conseguir", combinan "ligereza, velocidad y precisión para un rendimiento excepcional en el campo".

Con menos de 200 g (talla 42), la tecnología 'Skin Touch Control' ofrece "un contacto tipo segunda piel", mientras que su suela, ligera y rígida a la vez, "proporciona dinamismo y explosividad en cada aceleración". Los tacos en forma de rombo garantizan "el agarre ideal para cambios de dirección rápidos y precisos, adaptándose a un estilo de juego veloz y técnico".

'Decathlon' indicó que el diseño de esta edición especial, en 'Gold' y 'White', ha sido personalizado según las preferencias del propio Griezmann y se ha producido únicamente en la talla 44, la misma que utiliza el jugador francés. "Cada par es una pieza de coleccionismo, no estará a la venta y refleja los valores que han acompañado la carrera del futbolista: esfuerzo, constancia y pasión por el fútbol", detalló.

La marca recordó que las 'CLR' ya son conocidas por su rendimiento en el terreno de juego y su condición de ultraligeras, resistentes y diseñadas en colaboración con jugadores de alto nivel permiten a quienes las calzan mejorar la velocidad, controlar el balón con precisión y expresar sus habilidades técnicas al máximo.

"Griezmann, reconocido por su talento, visión de juego y capacidad para aparecer en los momentos decisivos, se ha ganado un lugar privilegiado en la historia del deporte. Su constancia y su pasión por cada partido lo convierten en un referente", expresó 'Decathlon'.