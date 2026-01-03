Declan Rice guía al Arsenal con un doblete y el Aston Villa se recompone

Declan Rice, durante un partido con el Arsenal FC. - Andrew Matthews/PA Wire/dpa

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC, líder de la Premier League inglesa, ha ganado por 2-3 en su visita al AFC Bournemouth durante una jornada 20 que este sábado también ha vivido en la zona noble el triunfo del Aston Villa por 3-1 ante el Nottingham Forest y en la zona baja sendas derrotas del West Ham United y del Burnley FC.

En el Vitality Stadium, los locales se adelantaron en el 10' tras un fallo de Gabriel Magalhães; éste le dio el balón a Evanilson de Lima, que marcó fácilmente porque David Raya no estaba en su portería. Aunque Justin Kluivert buscó el 2-0, Gabriel Magalhães se redimió marcando el empate en el 16' al aprovechar un rechace dentro del área 'cherry'.

Al poco de empezar la segunda mitad, Viktor Gyökeres sacó petróleo de un pase en largo, Martin Odegaard acomodó la bola y pasó a Declan Rice, quien desde el balcón del área metió por abajo el 1-2 con su derechazo. El mismo Rico anotó el 1-3 (71') tras asistencia rasa de Bukayo Saka y un zambombazo de Eli Junior Kroupi animó el desenlace con el 2-3 (77').

Esta buena cosecha a domicilio puso a los 'gunners' con 48 puntos en la cima de la tabla, conservando su distancia respecto a un Aston Villa que luce 42 puntos después de vencer al Forest con doblete incluido de John McGinn (49' y 73'). Antes, Ollie Watkins había abierto en Villa Park la cuenta de los locales en el tiempo añadido de la primera mitad.

El gol de Morgan Gibbs-White, momentáneo 2-1, no evitó la cuarta derrota seguida de un Forest que tiene 18 puntos y roza el descenso. Eso sí, le favoreció que West Ham (14 pts.) y Burnley (12 pts.), inmediatos perseguidores, cayeron respectivamente por 3-0 ante el Wolverhampton (6 pts.) y por 2-0 ante el Brighton & Hove Albion (28 pts.).