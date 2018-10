Deco: "El Barça está herido porque este equipo no sabe perder"

Actualizado 27/01/2006 22:31:53 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS)

El centrocampista Anderson Luis de Souza, Deco, aseguró hoy que el FC Barcelona se encuentra "herido" después de ser derrotado ayer en Zaragoza (4-2) en el partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey porque el equipo "tiene mucho carácter y no sabe perder", pero que no por este resultado hay que "dudar" de los jugadores.

Deco, uno de los ausentes en Zaragoza, donde cumplió el segundo de los dos partidos de suspensión con el que fue sancionado por su expulsión ante el Athletic, no quiso opinar demasiado sobre el juego del Barcelona en La Romareda, aunque admitió que se cometieron "errores" que hay que "discutir" en el vestuario y no en público.

La plantilla ha acusado el golpe después de 18 victorias consecutivas porque está "acostumbrada a ganar", explicó. "El equipo está herido, sin duda, porque tiene mucho carácter y no sabe perder. Si pudiéramos, jugaríamos hoy",afirmó Deco, asegurando que "por perder un partido no podemos empezar a dudar de los jugadores".

El internacional portugués restó importancia al final de la racha porque "este momento tenía que llegar", dijo, como ya había advertido hace unas semanas, cuando también destacó que había que estar preparado para la derrota, y defendió la "calidad y entrega" de los jugadores ante unas críticas que considera excesivas.

"No creo que hayamos jugado tan mal como he leído y, además, creo que podemos pasar a semifinales", espetó, tras ser preguntado por las semejanzas de la derrota sufrida en Zaragoza con la que echó al Barça de la Liga de Campeones el año pasado ante el Chelsea, de la que dijo que ya está "olvidada".

Deco insistió que una derrota no cambia al Barcelona, pese a que entiende que para algunos, "antes de este partido sabíamos todo y ahora ya no". "Este equipo tiene mucho carácter y perder es difícil cuando has acostumbrado a ganar. Pero no nos hemos olvidado de hacer las cosas bien. Esta derrota no nos ha cambiado", señaló.

"Seguimos igual, con la misma alegría y confianza en lo que podemos hacer. Ahora llegamos al momento de la temporada en que se va a decidir todo", dijo, refiriéndose a la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, "y creo que estamos preparados. Si anteayer lo estábamos, ahora no dejamos de estarlo por perder un partido".

Sin embargo, deslizó que esta derrota "duele más" a los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar en Zaragoza, donde el Barça se presentó con bajas importantes. Por último, reclamó atención al partido contra el Mallorca cuando le preguntaron por el posible cruce con el Real Madrid en semifinales. "No es momento de pensar eso".