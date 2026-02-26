Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca

Archivo - Martín Demichelis - Europa Press/Contacto/Manuel Cortina - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El argentino Martín Demichelis se convirtió este jueves en nuevo entrenador del RCD Mallorca con contrato hasta final de temporada y opción de una más, en sustitución del español Jagoba Arrasate.

Demichelis fue el elegido por el equipo bermellón para tratar de firmar la permanencia esta complicada temporada en LaLiga EA Sports. "Demichelis se convierte en el nuevo entrenador del RCD Mallorca hasta final de temporada, con opción a una temporada adicional", anunció el conjunto balear en un comunicado oficial.

El argentino toma las riendas del Mallorca después de la destitución de Arrasate este pasado lunes, quien llevaba en el cargo desde junio de 2024, con el equipo en zona de descenso. Demichelis, con amplio pasado en la Liga española, tanto de jugador como de entrenador, empezó su carrera de técnico en las categorías inferiores del Bayern de Múnich (2019-2022).

Después, Demichelis dirigió dos temporadas a River Plate, donde conquistó la Liga argentina, la Supercopa y el Trofeo de Campeones. Posteriormente, en la temporada 2024/25, dirigió al Club de Fútbol Monterrey, logrando un balance de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas en 43 encuentros oficiales.

Como futbolista, el argentino jugó en Bayern, Manchester City, Málaga, Espanyol y River Plate. Además, fue internacional absoluto en 51 ocasiones con la selección argentina, participando en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde disputó la final.

"Martín Demichelis llegará a la isla en las próximas horas para presenciar el encuentro frente a la Real Sociedad y ponerse al mando del equipo en el próximo entrenamiento. Gustavo Siviero, entrenador del RCD Mallorca B, será el encargado de dirigir al conjunto mallorquinista en el partido del sábado", termina la nota.