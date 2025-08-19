Dendoncker refuerza la medular del Real Oviedo hasta 2027

Archivo - Leander Dendoncker con la selección belga - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista belga Leander Dendoncker jugará en el Real Oviedo las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, después de que el club asturiano y el Aston Villa hayan llegado este martes a un acuerdo para su traspaso.

El de Passendale, de 30 años, recala en la capital del Principado de Asturias tras militar como cedido el pasado curso en el RSC Anderlecht belga. Este mismo martes, se ejercitó a las órdenes de Veljko Paunovic en las instalaciones deportivas de El Requexón junto al otro reciente fichaje azul, Eric Bailly.

Dendoncker dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Anderlecht (2014-18), y tras cinco campañas en la liga de su país fichó por el Wolverhampton, donde disputó 159 partidos. En 2022, se unió al Aston Villa, aunque su falta de continuidad le hizo salir cedido dos temporadas consecutivas al Nápoles y al Anderlecht.

Además, Dendoncker debutó con selección absoluta de Bélgica el 7 de junio de 2015, en un partido amistoso contra Francia, y en 2018 el entonces seleccionador belga, el español Roberto Martínez, lo incluyó en la lista de 23 convocados para el Mundial de Rusia.