El Depor acaba con su sequía a costa de un Osasuna sin rumbo

Bil Nsongo(RC Deportivo de A Coruña) en un partido de Liga - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo rompió su racha de seis partidos sin ganar en LaLiga EA Sports tras imponerse este lunes al CA Osasuna en el Estadio Abanca-Riazor (2-1), en el encuentro correspondiente a la jornada 11, gracias a una meritoria remontada fraguada en la segunda parte donde se ha notado el 'efecto Aubameyang' para dejar los tres puntos en tierras gallegas frente a un cuadro 'rojillo' que sigue sin ganar lejos de Pamplona desde que lo hizo en la segunda jornada en Vigo.

El choque arrancó con los primeros 5 minutos de dominio del Depor, con una incursión de Yeremay Hernández que atajó bien el portero osasunista Sergio Herrera. No tardó en llegar una nueva llegada del atacante canario, cuando de nuevo el meta navarro evitó con una parada clave, con reflejos de gato, una nueva ocasión del extremo Yeremay, que intentó recortarle pero no pudo hacer nada ante su estirada.

Osasuna trató de responder tras el arreón local, encontrando a su extremo Raúl Moro, cuyo tiro desde la frontal, al límite de la media luna y centrado lo detuvo bien Leo Román. Pese al intento visitante, el Depor continuó volcándose al ataque con un David Mella que recibió en el área y probó un disparo seco y duro que dio en Flavien Boyomo y obligó a Herrera a intervenir de nuevo.

Sin embargo, cuando mejor acomodado estaba el bando gallego, aconteció el gol de Osasuna, el octavo gol en esta Liga para el veterano delantero croata Ante Budimir. Un grave error del portero Leo Román al intentar sacar el balón, ante la presión alta de Osasuna, propició la recuperación 'rojilla' y Budimir aprovechó el regalo para batir al meta ibicenco del Depor.

El mazazo descolocó a los locales, y Ante Budimir no ahondó en la herida por una buena intervención del central José María Giménez. El Depor reaccionó a balón parado cuando Luismi Cruz intentó una volea colocada de primeras, con efecto, en jugada de estrategia y se le fue fuera por muy poco. Pese al empeño, había ligeros pitidos cada vez que Leo Román tocaba el balón, tras su fallo.

Tras la reanudación, el cuadro gallego dio un paso al frente acaparando la posesión del balón y buscando con ahínco la meta contraria. Y ese empuje propició que Mario Soriano lograra la igualada en una falta indirecta muy bien ejecutada por el equipo coruñista, porque Luismi Cruz fue quien asistió a su compañero con un ligero toque hacia el centro y adelante y Soriano, llegando en carrera, embocó un tiro raso imparable para empatar.

El tanto espoleó aún más a la parroquia local, enloquecida cuando Luismi Cruz, en otra falta, casi logró el tempranero 2-1. Cuando los mismos protagonistas podían repetir la acción del gol, optó esta vez por tirar de forma directa, en un tiro colocado y abierto que sorprendió a Herrera y se estrelló en la cruceta.

Fue entonces cuando regresó Pierre-Emerick Aubameyang a los terrenos de juego tras su lesión de menisco. El veterano delantero se había perdido los cuatro últimos partidos, tres de Liga, y el gabonés regresó para intentar engrosar sus 5 goles en los 7 duelos previos. Y, pese a no marcar, su entrada revolucionó el frente de ataque.

A tres minutos del 90' llegó el éxtasis a Riazor con el gol de Bil Nsongo, que remató con la derecha desde muy cerca, por bajo y a bocajarro junto al palo izquierdo, el rechace de Sergio Herrera al cabezazo previo de Aubameyang tras una gran jornada por la banda derecha de Adama Traoré, que también había entrado de refresco.

En el tramo de descuento, Osasuna apretó a la desesperada. Tuvo el empate en un remate fallado por Raúl García, con un tiro desde fuera del área que salió muy cerca del palo izquierdo, o cuando en la última jugada del encuentro, la fortuna sonrió a los coruñeses cuando Asier Osambela remató al larguero de cabeza a pase de Kike Barja. Pero el Depor vuelve a ganar en Liga tras 6 jornadas sin hacerlo para verse octavo a 1 punto de Europa, mientras que Osasuna sigue en la zona baja de la tabla.