El Deportivo Alavés defiende los murales de Mendizorroza para preservar su historia y legado

El club vasco responde a la sanción de Antiviolencia y anuncia que presentará alegaciones

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) - El Deportivo Alavés respondió este viernes a la propuesta de sanción de multa de 60.001 euros y la clausura de Mendizorroza por parte de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dispuesto a recurrir y defender su "compromiso con la preservación de su historia".

"El club mantiene un firme compromiso con la preservación de su historia. Los murales presentes en el exterior del estadio son una representación gráfica del legado centenario del Deportivo Alavés y una forma de honrar a las personas, colectivos e hitos que han contribuido a construir lo que hoy es nuestra entidad", dice el conjunto vasco en un comunicado oficial.

Antiviolencia propuso la clausura de su estadio durante un mes por el apoyo del club a aficionados radicales. "El Estadio de Mendizorroza cuenta con murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo ultra Iraultza 1921 en su fachada exterior", informó el organismo este mismo viernes.

Sin embargo, el Alavés expuso un punto de vista muy distinto. "Todos los actos llevados a cabo son parte del legado de un club. Su preservación es un deber colectivo y un valor esencial del deporte. Comprenderlo y respetarlo es una responsabilidad que nos concierne a todos: instituciones, clubes y aficiones", apuntó el club.

"En este marco, el Deportivo Alavés reafirma también su compromiso con un entorno deportivo respetuoso y alejado de cualquier forma de violencia. El Deportivo Alavés presentará las alegaciones correspondientes para proteger, difundir y honrar su legado, fortaleciendo la historia, los valores y a aquellos que nos han acompañado durante más de 100 años", añadió.

"La entidad quiere invitar a todos a descubrir los murales y conocer la historia del Deportivo Alavés, así como a las figuras que, durante generaciones, han forjado una identidad y un sentimiento que se transmite de padres a hijos y que une a miles de personas en torno a un mismo escudo", terminó.