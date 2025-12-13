Deportivo Alavés - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este domingo al Deportivo Alavés en la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26, otro examen para Xabi Alonso y los suyos después de las derrotas ante el RC Celta y el Manchester City, con dudas rodeando al proyecto y sin margen para no ceder aún más terreno en la lucha por el liderato, mientras que el conjunto vasco llega con moral tras un reciente triunfo que cortó su peor racha del curso.

POSIBLES ALINEACIONES

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Alavés y Real Madrid de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 14 de diciembre a las 21.00 horas en Mendizorroza.

DÓNDE VER

El duelo entre los babazorros y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.