Deportivo y Almería pugnan por la segunda plaza y definen el descenso

Archivo - El jugador del Deportivo de la Coruña Samuele Mulattieri. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de la Coruña recibe este sábado al Real Zaragoza en Riazor, en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, en un clásico del fútbol español en el que los locales quieren afianzarse en puestos de ascenso directo a costa de acabar con la reacción maña, un segundo puesto al que también aspiran el Almería, que abre la jornada visitando al Huesca, y el Málaga, que vivirá un derbi andaluz en Cádiz.

El Almería abre la jornada en El Alcoraz ante el Huesca en un duelo clave para los almerienses en la pugna por el ascenso directo a LaLiga EA Sports. El conjunto indálico inicia la fecha igualado a puntos con el Deportivo de la Coruña en la segunda plaza, por lo que una victoria le permitiría meter presión a los coruñeses, mientras que un empate les colocaría, de manera provisional segundos.

No lo tendrá fácil el Almería, que viene de caer ante el Real Zaragoza en la última jornada, ante un Huesca en el que José Luis Oltra se estrenará en el banquillo. Los alto aragoneses, que no han caído ante el Almería en sus últimos seis duelos --tres victorias y tres empates--, se encuentran a tres puntos de la salvación después de haber sumado sólo uno de los últimos 12 puntos en juego, y una derrota podría alejarles la permanencia a más de un partido de distancia.

Ya el sábado, Riazor vivirá un clásico del fútbol español entre un Deportivo que quiere consolidarse en ascenso directo y un Real Zaragoza que quiere confirmar su reacción para seguir soñando con el 'milagro' de la permanencia. Los gallegos llegan regresan a su feudo después de haber recuperado la segunda plaza 11 jornadas después tras ganar en Ceuta. Sin embargo, tanto Almería como Málaga pueden superarlos en la tabla si no se llevan los tres puntos.

Por su parte, el Real Zaragoza se ha colocado a cuatro puntos de la permanencia después de encadenar dos victorias consecutivas --Cádiz (0-1) y Almería (2-0)-- por primera vez en 2026. Ahora, quiere ahondar en las dudas del Depotivo de la Coruña como local, que sólo ha ganado dos de sus últimos siete partidos ligueros en casa, para confirmar su reacción y colocarse próxima jornada, más de seis meses después, con opciones de salir de los últimos cuatro puestos de la clasificación.

Y unos minutos antes de que eche a rodar el balón en A Coruña, llegará a su fin el derbi andaluz entre Cádiz y Málaga en JP Financial Estadio, en el otro encuentro que implica a un equipo que puede acabar la jornada 31 en la segunda posición. Para que eso ocurriera, el Málaga debería ganar en un feudo donde no pierde desde la temporada 2007-08, cuando ambos equipos estaban en Primera División. Además, los dos derbis andaluces que han jugado esta temporada lejos de la Rosaleda han acabado con victoria --Córdoba (0-1) y Granada (0-1)--.

También durante la jornada sabatina, el Racing de Santander buscará seguir firme en su regreso a Primera División recibiendo al Albacete en los campos de sports de El Sardinero. Los de José Alberto López quieren dar continuidad al buen momento que atraviesan sumando por primera vez en la temporada cinco victorias seguidas. Tres puntos, a costa de un Albacete en tierra de nadie, que les permitirían seguir manteniendo, al menos, siete puntos de distancia con la tercera plaza.

Ya el domingo, el Estadio de Gran Canaria albergará uno de los partidos más destacados de la jornada entre Las Palmas y Sporting. Canarios y asturianos están separados únicamente por tres puntos en la tabla clasificatoria, por lo que una victoria visitante podría colocar a los de Borja Jiménez, que vienen de golear al Castellón (4-1), en puestos de 'playoffs'. Un Top-6 que buscará defender Las Palmas reencontrándose con el triunfo tras la dolorosa derrota ante el Albacete.

Por último, el lunes, cerrará la jornada el quinto clasificado de LaLiga Hypermotion, el Castellón, que tras 15 jornadas entre los seis mejores equipos de la categoría, podría arrancar el duelo fuera de 'playoffs'. Y es que un punto de 15 en juego en el último mes de competición los ha precipitado en la tabla, y ahora, ante una casi desahuciada Cultural Leonesa, anhelan volver a la senda del triunfo.

PARTIDOS JORNADA 31 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 20.

Huesca - Almería20.30 horas.

Sábado 21.

Leganés - Ceuta14.00 horas.

Racing de Santander - Albacete16.15 horas.

Andorra - Eibar16.15 horas.

Cádiz - Málaga18.30 horas.

Deportivo de la Coruña - Real Zaragoza21.00 horas.

Domingo 22.

Burgos - Córdoba14.00 horas.

Mirandés - Real Valladolid16.15 horas.

Real Sociedad B - Granada16.15 horas.

Las Palmas - Real Sporting18.30 horas.

Lunes 23.

Castellón - Cultural Leonesa20.30 horas.