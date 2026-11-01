Deportivo y Osasuna enfrentan sus necesidades en Riazor

Archivo - Luismi Cruz con el RC Deportivo de A Coruña - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

RC Deportivo de A Coruña y CA Osasuna miden este lunes en ABANCA Riazor (21.00 horas), en el último partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports, sus urgencias y necesidades, con ambos tratando de sumar una victoria que les permita alejarse de los puestos de peligro de la máxima categoría.

Los gallegos, que acumulan los mismos 11 puntos que los navarros, atraviesan una preocupante racha de resultados, agravada desde que a finales de septiembre se les lesionó su goleador estrella, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que vive la recta final de su recuperación de la operación de menisco.

En total, seis partidos ligueros sin conocer la victoria -tres empates y tres derrotas-, con la única alegría del triunfo en Copa del Rey en la primera eliminatoria ante el modesto Auriense (0-3). De sus 11 puntos, nueve los sumó en las cinco primeras fechas del campeonato.

Enfrente, Osasuna, que no pasó apuros en su encuentro copero al Atlético Calatayud (0-6), no pudo dar continuidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2-0) a la victoria de la semana anterior frente al Racing (2-0), con la que los de Jagoba Arrasate habían roto una serie de cinco encuentros sin vencer -cuatro derrotas y un empate-.

Los pamploneses, que como lo coruñeses manejan dos puntos sobre las posiciones de peligro y están a seis de la zona europea, ya saben lo que es ganar en Galicia este curso, ya que en la segunda jornada derrotaron al Celta en Vigo (1-2), que hasta el momento sigue siendo su único triunfo a domicilio en el campeonato.

Antonio Hidalgo seguirá sin poder contar con los lesionados Marc Casadó, Zakaria Eddahchouri y Bright Ede, y probablemente tampoco con Aubameyang, a pesar de que ha vuelto a trabajar con el grupo. Jorge Herrando y Aimar Oroz causarán baja en el conjunto 'rojillo', que se mantiene pendiente de si recupera a Romain del Castillo.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

RC Deportivo - CA Osasuna. González Esteban (C.Vasco) 21.00.