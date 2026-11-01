El derbi vasco se queda en San Mamés y Getafe y Valencia ven la luz

Athletic Club - Real Sociedad - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El Athletic ganó 2-1 a la Real Sociedad

El equipo madrileño y el valenciano vencieron a Elche y Sevilla

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club superó (2-1) a la Real Sociedad este domingo en la undécima jornada de LaLiga EA Sports, con buena actuación de los hermanos Nico e Iñaki WIlliams y del portero Unai Simón, mientras que el Valencia se impuso (0-1) al Elche y el Getafe superó (3-1) al Sevilla en sendas necesitadas victorias.

El derbi no decepcionó y tampoco San Mamés. Los 'leones' mordieron de inicio y Álex Berenguer pudo marcar a los dos minutos. La lesión de Maroan Sannadi no impidió que el Athletic siguiera empujando y, al cuarto de hora, llegó un golazo de Iñaki Williams en conexión con su hermano Nico (1-0). Siguió con la presión el cuadro local y Robert Navarro también la tuvo.

Sufría la Real, sin balón ni freno para el rival, cuando un zurdazo ajustado de Luka Sucic se coló en la portería de Unai Simón, quien dedicó a su afición antes del partido el Trofeo Yashin. El mejor portero del año evitó el segundo de Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal, pero el derbi, de nuevo impredecible, giró en este caso en favor de un Athletic que parecía sufrir, con el 2-1 de penalti convertido por Álex Berenguer justo antes del descanso.

La conexión de los Williams cerca estuvo de agrandar la renta rojiblanca, pero con el paso de los minutos, la Real encontró algo de tranquilidad con la posesión de balón. A partir de ahí, los de Pellegrino Matarazzo fueron cocinando la búsqueda del empate, pero Unai Simón evitó el gol de Carlos Soler. Un segundo triunfo seguido para el Athletic (15 puntos) y su progresión hacia Europa, y frenazo para la Real (19), que venía apretando por el 'Top 4'.

Necesitados en la parte baja, la jornada salió favorable para Valencia y Getafe. El equipo 'che' logró la primera victoria con Javier Aguirre para, además de mejorar sensaciones y juego, encontrar por fin resultados. El Martínez Valero, donde es incapaz de ganar el Elche esta temporada, sufrió la reaparición, tras lesión y goleadora, de Umar Sadiq con el 0-1 en el minuto 69.

El delantero nigeriano llevaba ocho sobre el césped cuando culminó una gran contra visitante. El Elche había manejado el primer tiempo bajo la batuta de Morcillo y Gonzalo Villar, y un buen número de acercamientos sin puntería. El muro de Aguirre tampoco lo puso fácil, y el Valencia adelantó líneas en el segundo tiempo.

Otra vez Lucas Cepeda rondó el gol local, pero todo lo cambió Sadiq y su regreso triunfal. El Elche lo intentó pero chocó con Stole Dimitrievski, quien guardó el segundo triunfo 'che' de la temporada, a un punto de la salvación el Valencia, que precisamente marca el Elche con 10. Con 12 puntos se colocó el Getafe, compensando al Coliseum por unas semanas convulsas y tocando fondo.

En el sur de Madrid, en sesión matinal, el 0-1 de Kike Salas amenazó con otra pesadilla azulona. El Sevilla de Luis García Plaza, mirando mucho tiempo después a la zona europea, lo tenía todo controlado, aunque perdonó el segundo, obligando una vez más a que José Bordalás metiera varios cambios al descanso. Andrés García tuvo el empate y Enes Ünal fue quien lo logró en el minuto 68 (1-1).

Martín Satriano generó el gol y marcó también el 2-1 que protestaron los visitantes, porque el asistente levantó la bandera y más de uno se quedó parado, pero la jugada continuó y lo confirmó el VAR. El uruguayo revolucionó el encuentro y desquició a un Sevilla que se quedó con uno menos por roja a Manu Bueno ya en el descuento, cuando llegó el 3-1 de Orel Mangala.