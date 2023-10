Diego Alonso: "Tenemos el sueño de jugar octavos y lo vamos a mantener encendido hasta el último partido"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Diego Alonso, afirmó que él y su plantilla tienen aún "el sueño de jugar octavos de final" en la Liga de Campeones y que por ese emotivo lo mantendrán "encendido hasta el último partido", a pesar de su derrota de este martes (1-2) contra el Arsenal FC durante la jornada 3 dentro del Grupo B.

"Esto no termina hasta que se toca el último silbato del último partido. No damos por perdido nada. Tenemos un sueño que es poder jugar octavos de final y lo vamos a mantener encendido hasta que se juegue el último partido", dijo Alonso en rueda de prensa desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Era un partido difícil de competir, pero lo llevamos bien, lo estábamos haciendo bien. Sin duda la ambición del equipo es innegable porque en el primer gol nosotros teníamos prácticamente seis futbolistas dentro del área rival y en un rechace largo, de 35 o 40 metros, fallamos en la vigilancia que nos hubiera permitido o seguir atacando o controlar esa situación", relató sobre el 0-1 encajado al borde del descanso.

Además, el técnico sevillista subrayó que "a este nivel, este tipo de detalles se terminan pagando por la calidad del equipo rival". "Sí que el equipo generó, creo que hicimos 12 remates contra 15 del Arsenal, pero a nosotros me da la sensación de que nos faltó más claridad en el último tercio para poder ser más precisos, poder poner en ventaja un poquito más a los jugadores de ofensiva", lamentó al respecto.

Sobre si en el 0-1 hubo más talento del Arsenal que desconexión de la zaga del Sevilla, el entrenador uruguayo repartió responsabilidades. "Creo que 50 y 50. El nivel del futbolista que uno enfrenta, evidentemente, cuenta. Y también lo aplicado que uno pueda estar o la concentración que podamos tener", argumentó.

"Todo lo que yo pueda decir es irreprochable nada hacia los futbolistas. Los futbolistas hoy se han vaciado, ustedes lo han visto y la gente lo ha visto también, y así nos han reconocido. Los futbolistas de hoy han hecho un partido donde han dejado todo lo que tenían, han representado de forma digna todo lo que nosotros queríamos hacer", alabó.

"Lamentablemente no fuimos capaces de llevarnos al resultado que hubiéramos pretendido y nos fuimos en el primer tiempo con un marcador en contra que, creo, nos terminó perjudicando para cómo estaba el equipo en la primera parte", indicó el técnico del conjunto hispalense.

Por otra parte, Alonso valoró la elección de sus cambios durante la segunda mitad. "Entendíamos que los futbolistas que estaban en el campo estaban dando lo que nosotros estábamos pidiendo y las características del partido también se daban para que los que se mantenían en el campo estuvieran ahí", señaló.

"Era un partido de mucho ida y vuelta, necesitábamos en el medio a alguien que tuviera control y por banda a gente que fuera dinámica. Ese es el porqué de los cambios que hice y de la formación", explicó Alonso antes de marcase a sí mismo el nivel de exigencia.

"Lo primero es ganar, los puntos; lo dije aquí mismo y no me voy a retractar. El ganar no es lo único, pero es lo más importante. No puedo ir hacia atrás, porque así lo siento; pero después de que pase eso, uno también tiene que hacer análisis de lo otro", reflexionó.

"Siento que el equipo se ha vaciado, que ha competido ante el que hace dos días era el líder de la Premier, y tres días atrás ha competido con el líder de LaLiga española. También hay que entrar a valorar ese tipo de circunstancias. A partir de eso, lo borramos, valoramos y empezamos a pensar únicamente en lo que tenemos enfrente y en el que tenemos enfrente, el Cádiz", auguró para el próximo compromiso liguero.

"Sabemos que tenemos que tener la misma intensidad que tuvimos en el día de hoy, la misma intensidad que tuvimos en el partido del Madrid. Si no podemos bajar, tenemos que volver a sostener eso y evidentemente ir en búsqueda de los tres puntos", apuntó el entrenador charrúa.

Mientras, elogió a sus pupilos. "Hemos sido capaces de competir porque hemos arriesgado, y estos dos partidos los hemos jugado porque el equipo ha sido valiente para atacar y para defender. Tenemos que hacer ajustes, sí, sin duda; pero de eso se trata, de ir ajustando para que el equipo cada vez se pueda sentir cada vez más sólido", agregó.

"Veo también hay cosas que me dejan tranquilo. El equipo no tiene temor a poder combinar, no tiene temor a poder jugar y ser un equipo con buenas combinaciones y buenas salidas de atrás", añadió, para luego fijar su propósito. "Lo que he dicho siempre: partido a partido. Y cada partido tiene la importancia máxima, así que de esa manera vamos a ganar, jugando contra el Cádiz como si hubiéramos jugado contra el Madrid o contra el Arsenal. De la misma manera y con la misma importancia", concluyó.