Domino's Pizza se convierte en patrocinador oficial de la Primera Federación

El secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, y el director general de Domino's Pizza España, Jesús Navarro. - EIDAN RUBIO / DOMINO'S

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Domino's Pizza, la marca líder en servicio de pizzas a domicilio operada por Alsea en España, anuncia su acuerdo como nuevo patrocinador oficial de la Primera Federación, la división de bronce del fútbol español y vía de acceso a LaLiga Hypermotion, para la temporada 2026/27.

La marca amplía su apuesta por el deporte a través de esta alianza estratégica, orientada a conectar de forma auténtica con los aficionados en cada una de las experiencias que se viven dentro y fuera del campo. De este modo, Domino's se integra de lleno en los rituales de la competición: desde las previas y las jornadas en los estadios, hasta los desplazamientos con amigos, las celebraciones y los debates que se comparten alrededor de una mesa, una pantalla o una pizza.

Esta alianza se articula bajo el concepto 'Hambre de más', una plataforma que conecta uno de los territorios naturales de Domino's con la ambición de los clubes, jugadores, aficiones y ciudades de Primera Federación por seguir creciendo, competir y llegar más lejos.

La iniciativa traslada al ámbito local el propósito corporativo global de la compañía y su plan estratégico 2024-2028, 'Hungry for MORE', orientado a impulsar el crecimiento de la marca, generar nuevas oportunidades y contribuir positivamente a las comunidades en las que está presente.

Jesús Navarro, director general de Domino's Pizza España, destacó que han encontrado en la Primera Federación "el reflejo exacto" de su plan estratégico global, "la ambición constante" por superarse y "la vocación de conectar con las personas".

"Queremos estar presentes en la previa, en el trayecto, en la grada y en la celebración de cada afición que cree que el siguiente partido puede cambiar su historia", agregó Navarro.

En términos de impacto y audiencia, la competición representa un escaparate masivo de exposición, con un total de 760 partidos de Fase Regular repartidos en 38 jornadas y los 12 encuentros decisivos del 'Play-off' de ascenso.

Entre los 40 clubes se encuentran entidades históricas de gran trayectoria como el Real Zaragoza, Real Murcia CF, Hércules CF, CD Tenerife, Real Unión Club, CD Lugo, Arenas Club o Real Jaén; conviviendo con filiales de la élite del fútbol mundial (Real Madrid Castilla, Atlético de Madrid 'B';, Athletic Club 'B'; o Villarreal CF 'B') y clubes de gran arraigo y proyección como el CD Mirandés, CyD Leonesa, CE Europa o SD Huesca.

Bajo este acuerdo, Domino's Pizza reafirma su alianza con el deporte y las comunidades locales, posicionándose como la marca que alimenta la energía de quienes siguen aspirando a llegar más lejos.