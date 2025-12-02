Archivo - Donald Trump junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Sven Hoppe/dpa - Archivo

BERLÍN 2 Dic. (dpa/EP) -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este viernes en Washington al sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026 que acogerá el país junto a México y Canadá, según informó este lunes por la noche la Casa Blanca.

"El viernes, el presidente Trump asistirá al sorteo en el Kennedy Center", dijo a periodistas la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, sin aclarar si el mandatario acudirá sólo un invitado o tendrá una participación activa durante la ceremonia programada a partir de las 18.00, hora peninsular española.

Recientemente, se ha especulado con la posibilidad de que Trump reciba el recién creado 'Premio de la Paz' de la FIFA, que el organismo rector del fútbol mundial quiere otorgar a "individuos que hayan llevado a cabo acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz y que, al hacerlo, hayan unido a personas de todo el mundo".