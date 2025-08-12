Donnarumma se despide del PSG: "Alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero italiano Gianluigi Donnarumma ha confirmado que no continuará en el Paris Saint-Germain después de que "alguien" haya "decidido" que ya no puede "formar parte de este grupo ni contribuir al éxito del equipo", solo un día después de que el técnico del conjunto francés, Luis Enrique, le dejase fuera de la convocatoria para la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham.

"Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera del campo, para ganarme un lugar y defender con orgullo la portería del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo ni contribuir al éxito de este equipo. Esta decisión me deja decepcionado y triste", señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

El lunes, Luis Enrique no incluyó a Donnarumma en la lista de convocados para la final de la Supercopa de Europa, que se celebrará este miércoles en el Bluenergy Stadium de Udine (Italia).

A pesar de todo, el guardameta transalpino deseó poder tener "la oportunidad de volver a mirar a los ojos a la afición del Parque de los Príncipes y saludarlos como se merecen". "Si eso no sucede, quiero que sepan que vuestro apoyo y cariño han sido muy importantes para mí y nunca los olvidaré", indicó.

"Siempre atesoraré el recuerdo de las emociones vividas, las noches mágicas y de vosotros, que me hicisteis sentir como en casa. A mis compañeros, mi segunda familia, gracias por cada batalla, cada sonrisa y cada momento compartido. Siempre serán mis hermanos. Jugar en este club y vivir esta vida ha sido un inmenso honor. Gracias, París", concluyó.