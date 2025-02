Drogba asegura a los aficionados del Galatasaray que José Mourinho "no es racista"

LONDRES 26 Feb. (PA Media/dpa/EP) -

El exjugador marfileño Didier Drogba salió este miércoles en defensa de su exentrenador y actual técnico del Fenerbahçe turco, el portugués José Mourinho, después de que el Galatasaray, exequipo del marfileño, acusara al entrenador de hacer declaraciones racistas una vez acabado el 'clásico turco' el pasado lunes.

En un comunicado en sus redes sociales oficiales, el Galatasaray manifestó su intención de "iniciar un procedimiento penal en relación con las declaraciones racistas de José Mourinho", al que acusaba también de haber hecho "declaraciones despectivas dirigidas al pueblo turco". Al parecer, Mourinho dijo tras el partido que el banquillo rival había saltado "como monos" durante un momento tenso del encuentro y además aseguró su satisfacción por la designación para el duelo del esloveno Slavko Vincic en lugar de un árbitro turco.

Sin embargo, Drogba, que jugó en el Galatasaray y estuvo a las órdenes de Mourinho en el Chelsea inglés, utilizó un post en su perfil en 'X' para defender al técnico de 62 años, al que considera una figura paterna durante su carrera.

"Todos sabemos lo apasionantes y acaloradas que pueden ser las rivalidades, y he tenido la suerte de experimentarlo. He visto los comentarios recientes sobre José Mourinho. Créanme cuando digo que conozco a José desde hace 25 años y él no es racista y la historia (pasada y reciente) está ahí para demostrarlo", escribió.

El marfileño también pide en su mensaje que su exequipo ponga el foco en los partidos que le quedan al equipo turco que se encuentra líder de la liga turca, donde aventaja precisamente al Fenerbahçe en seis puntos. "Apoyemos a nuestros brillantes 'leones' y ganemos la liga para acercarnos a nuestra quinta estrella", solicitó.

El Fenerbahçe, por su parte, emitió su propio comunicado el martes, en el que afirmaba que los comentarios de Mourinho tras el partido habían sido "sacados completamente de contexto y deliberadamente distorsionados", y que "de ninguna manera podían asociarse con el racismo".