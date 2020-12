Duelo de aspirantes en el Reale Arena

El Atlético pone en juego su liderato ante una Real Sociedad que quiere enderezar su rumbo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Real Sociedad y Atlético de Madrid, los dos equipos que se han sucedido en el liderato de LaLiga Santander durante el primer tramo del campeonato, se citan este martes en el Reale Arena (19.45 horas/Movistar LaLiga) en un duelo de altura en el que los donostiarras esperan reconducir su camino tras dos derrotas y los rojiblancos, reafirmarse en la cabeza de la tabla.

Los de Diego Pablo Simeone, que comandan la clasificación con los mismos 29 puntos que el Real Madrid, supieron reponerse este sábado al Elche (3-1) a la dura derrota en el derbi (2-0), primera y única hasta ahora del curso liguero; en un Alfredo di Stéfano encajaron 2 de los 5 goles que le mantienen como el equipo menos goleado del campeonato.

Ahora, afrontan un nuevo encuentro en la cumbre, en el que el 'Cholo' tratará de sumar su triunfo número 300 como entrenador rojiblanco. Todo ello, además, en un estadio del que los colchoneros se han marchado de vacío en tres de sus cuatro últimas visitas. Sólo en la temporada 2018-19 consiguió llevarse la victoria gracias a un doblete de Álvaro Morata.

De hecho, únicamente en aquella ocasión logró perforar algunas de las porterías de Anoeta, mientras que en 2016 se llevó un 2-0, en 2018 un 3-0 y la temporada pasada, un 2-0. De nuevo, el recinto 'txuri-urdin' pondrá en juego el liderato, con los de Zinédine Zidane, con dos partidos más y que reciben al Granada el miércoles, pendientes del resultado.

"Es un rival que compite muy bien, con un juego muy claro desde los laterales bajos hasta la salida de tres con Portu por dentro. Está claro que no es fácil controlarlos, porque llegan con mucha frecuencia a zona de gol y por bandas, para explotar las carreras de Oyarzabal. Es un equipo competitivo, que lo está haciendo muy bien y que da gusto verlo jugar, porque es intenso y con mucha dinámica de juego", declaró Simeone en rueda de prensa.

Para el choque entre el equipo más goleador (25) -junto a Real Madrid y Barcelona- y el menos goleado, el técnico argentino podrá disponer de Joao Félix, que sufrió un golpe ante los ilicitanos, aunque no desveló si lo hará como titular. Quien sí estará en el once inicial será el goleador rojiblanco Luis Suárez (7), que con su doblete del sábado se ha quedado a solo un tanto del pichichi de la categoría, Mikel Oyarzabal (8), con quien librará el duelo de artilleros del Reale Arena.

Simeone, reacio a alinear juntos a Joao Félix, Suárez y Diego Costa, apostará previsiblemente por Thomas Lemar para acompañar al uruguayo, mientras que Saúl Ñíguez podría regresar al once para acompañar en el centro del campo a Marcos Llorente, Koke y Yannick Carrasco. Ivo Grbic, positivo por coronavirus, y los tocados José María Giménez y Héctor Herrera serán las bajas para el trascendental choque en el que el 'Cholo' podría volver a la defensa de tres tras apostar por línea de cuatro ante el Elche.

LA REAL, EN BUSCA DE UN GOLPE DE EFECTO

Enfrente, la Real Sociedad, la gran sensación del comienzo de LaLiga Santander, se topará con un rival de altura en su objetivo de dejar atrás las dos derrotas sufridas ante FC Barcelona (2-1) y Levante (2-1), que le han descabalgado del liderato. Aun así, tienen a los colchoneros a tres puntos, aunque cuentan con tres partidos más.

De hecho, los últimos resultados, con ocho partidos sin ganar entre todas las competiciones, no preocupan en exceso a Imanol Alguacil. "Si este equipo no gana partidos es por mi culpa, que no les doy soluciones", señaló. "Es verdad que en estos últimos ocho partidos nos están faltando resultados, pero en juego no estamos tan lejos de lo que hicimos al inicio. Tenemos que mejorar la eficacia de cara a gol para ser ese equipo ganador que fuimos hace un mes. Debemos darle continuidad a todo lo que hemos hecho", advirtió.

En busca de eso, el preparador vasco volverá tendrá dos regalos prenavideños, ya que podrá volver a contar con dos de sus hombres clave, el pichichi Mikel Oyarzabal y David Silva, que ha recalado este verano en Donosti para dotar al equipo de jerarquía en el centro del campo. El delantero formará titular, mientras que el canario esperará su momento desde el banquillo tras recuperarse de una lesión en el sóleo.

Willian José y Portu acompañarán a Oyarzabal en el frente ofensivo, mientras que Zubimendi podría ser la novedad en el medio respecto a la derrota ante el Levante, mientras que Adnan Januzaj, Luca Sangalli y Álex Sola serán las ausencias del cuadro 'txuri-urdin' este martes en un duelo que puede medir sus reales aspiraciones en el torneo doméstico después de empatar sin goles ante el Real Madrid (0-0) en casa y de perder la semana pasada en el Camp Nou ante el FC Barcelona (2-1).

La casa de apuestas 'Betfair' da como favorito para este encuentro al Atlético de Madrid, cuya victoria se paga a algo más de dos euros (2,3) por euro apostado, mientras que la de la Real Sociedad cotiza a 3,3, algo similar al empate (3,1).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Guevara; Oyarzabal, Willian José y Portu.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Lemar y Luis Suárez.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 19.45/Movistar LaLiga.