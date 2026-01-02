El Eibar confirma su mejoría remontando al colista Mirandés

Archivo - Jonmi Magunagoitia, en un partido del Eibar. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La SD Eibar ha derrotado este viernes por 2-1 al CD Mirandés, con remontada incluida, en el primer partido de la jornada 20 en LaLiga Hypermotion, confirmando así los eibarreses su mejoría navideña a costa del colista de la clasificación.

En el Estadio de Ipurua, Adrián Pica adelantó a los visitantes en el marcador con un cabezazo de soslayo al saque de un córner. Sin embargo, Álvaro Rodríguez empató al poco de empezar la segunda mitad, mediante un control a ras de suelo en el punto de penalti y un duro zurdazo cruzado.

La expulsión de Gonzalo Petit en el 61' condicionó el desempeño del Mirandés, que en el minuto 84 encajó el definitivo 2-1 en un penalti transformado por Javi Martón. Esta victoria bajo la lluvia asentó a los 'armeros' con 24 puntos en la mitad de la tabla, mientras que el equipo 'jabato' sigue en la última posición con 16 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 20 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Mirandés 2-1.

-Sábado 3.

Cultural Leonesa - Real Sociedad B 14.00 horas.

Almería - Granada 16.15.

Castellón - Huesca 16.15.

Valladolid - Racing de Santander 18.30.

Córdoba - Burgos 21.00.

-Domingo 4.

Sporting de Gijón - Málaga 14.00.

Ceuta - Andorra 16.15.

Albacete - Leganés 18.30.

Zaragoza - Las Palmas 18.30.

Deportivo de La Coruña - Cádiz 21.00.