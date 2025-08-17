Elche y Betis abren en el Martínez Valero un curso de expectativas dispares

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis inaugura este lunes en el Martínez Valero (21.00 horas) su temporada en LaLiga EA Sports, una primera jornada en la que espera comenzar sumando frente a un ilusionado Elche CF que regresa a la máxima categoría y que busca agarrarse a su campo para mantenerse firme en la lucha por evitar el descenso.

En los últimos años, el conjunto andaluz ha conseguido asentarse en la zona noble de la tabla de Primera, y el pasado curso lo cerró en un sexto puesto que le daba un billete para la Liga Europa y que certificaba su acceso a competición continental por sexto año consecutivo.

Ahora, los de Manuel Pellegrini, que vive su sexta temporada en el Benito Villamarín y que en este 2025 llevó al equipo a la final de la Conference League, afronta este nuevo reto con una plantilla renovada. Las llegadas de Junior Firpo y Rodrigo Riquelme contrastan con las vitales marchas de Johnny Cardoso y Jesús Rodríguez, y la continuidad de Antony, clave en la segunda mitad de la temporada pasada, no parece ir por buen camino.

A ello, además, se ha sumado la grave lesión de Isco Alarcón durante un amistoso ante el Málaga; el centrocampista se perderá el primer tramo de LaLiga y se unirá en la enfermería a los lesionados Diego Llorente, Ez Abde y Marc Roca.

Enfrente, el Elche de Éder Sarabia parte con el claro objetivo de permanecer en Primera, a donde regresa después de dos temporadas tras un curso en el que terminó segundo, solo por detrás del Levante, y con la mejor defensa de la categoría de plata.

Se mantiene en el proyecto ilicitano Mourad El Ghezouani, máximo anotador el pasado curso, y se han incorporado a él hombres como Germán Valera, Léo Pétrot, Alejandro Iturbe y Álvaro Rodríguez. Todos estarán disponibles para el estreno en casa, que se perderán por lesión Bambo Diaby y Yago Santiago, mientras que Josan Fernández es duda por molestias en los isquiotibiales.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Elche CF - Real Betis. 21.00.