El Elche cambia su suerte contra el Mallorca y el Getafe adelanta al Espanyol

Elche CF - RCD Mallorca - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Elche venció (2-1) al Mallorca este sábado en la jornada 29 de LaLiga EA Sports para celebrar un triunfo tres meses después y salir de la zona de descenso, mientras que el Getafe superó, sobre el césped (1-2) y en la tabla, a un Espanyol que no sabe ganar en 2026.

El equipo de Eder Sarabia, ratificado por el club esta misma semana, asomó la cabeza en un duelo directo contra los baleares, y cambió su suerte para firmar su primera victoria de lo que va de año. El equipo ilicitano necesitó esa piedad de la diosa Fortuna cuando en el minuto 91 Vedat Muriqi falló un penalti.

Los tres puntos se quedaron en el Martínez Valero, 29 para el Elche y 28 para un Mallorca que volvió a la zona roja. El equipo balear, que no encuentra reacción notable con la llegada de Martín Demichelis, se adelantó por medio de Pablo Torre ya en el segundo tiempo. En el primero hubo una buena ocasión para cada equipo, Álvaro Rodríguez y el propio Muriqi las tuvieron.

El regreso fue mejor de los bermellones y, después de un doble aviso, llegó el 0-1, pero el Elche reaccionó casi de inmediato con el 1-1 de Rafa Mir. El Martínez Valero vio el momento de apretar y también su equipo, y Tete Morente logró el 2-1 de cabeza. A los locales se les notó el miedo a perder y, una mano de Pedro Bigas, supuso el penalti que Muriqi mandó arriba.

El fin de la agonía que logró el Elche también lo buscaba el Espanyol, aunque en situación más cómoda tras la gran primera vuelta. El equipo perico tampoco encontró la victoria este sábado en casa contra un Getafe que superó a los catalanes (38 por 37 puntos) en la aspiración de dar caza incluso a una plaza de competición europea. La suerte perica no cambió, viendo dos goles anulados por el VAR, a Cyril Ngonge y Ramón Terrats, en la primera media hora.

Por si fuera poco, las revisiones dieron un amplio añadido en el que el Getafe golpeó por partida doble, con los goles de Domingos Duarte y Arambarri en el descuento (0-2). Los de Manolo González no se rindieron y buscaron el gol en la reanudación, que logró Roberto Fernández aun con media hora por delante. El Getafe se hizo fuerte atrás, David Soria firmó su tradicional cupo de paradas, expulsaron al técnico visitante José Bordalás, pero el gafe perico siguió.